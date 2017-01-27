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Futbolda transfer ücretleri rekor kırdı

— 27 Ocak 2017

Tevez de, Çin Ligi’nde oynayacak.

Financial Times (FT), Şirketler ve Piyasalar ekinde, Çin’deki futbol kulüplerinin başlattığı transfer furyasının etkisiyle 2016 yılında futbolculara toplam 4,8 milyar dolar ödeme yapıldığını ve bunun da rekor bir düzey olduğunu bildiriyor.

FT’nin FIFA verilerine dayandırdığı haberinde, dünya transfer piyasasında futbolculara ödenen ücretlerin 2015 yılına kıyasla yüzde 14,3 artış gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Gazete, rekor kırılmasında Çinli kulüplerin toplam 450 milyon dolarlık transfer harcamalarının önemli rol oynadığını öne sürüyor. (bbctürkçe)

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