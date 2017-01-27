Futbolda transfer ücretleri rekor kırdı

Finsbury Park’ta ilkokulun yanında bıçaklama— 27 Ocak 2017
Kuzey Londra’nın Islington bölgesinde bir ilkokulun yanında meydana gelen olayda bir erkek bıçaklandı.
Financial Times (FT), Şirketler ve Piyasalar ekinde, Çin’deki futbol kulüplerinin başlattığı transfer furyasının etkisiyle 2016 yılında futbolculara toplam 4,8 milyar dolar ödeme yapıldığını ve bunun da rekor bir düzey olduğunu bildiriyor.
FT’nin FIFA verilerine dayandırdığı haberinde, dünya transfer piyasasında futbolculara ödenen ücretlerin 2015 yılına kıyasla yüzde 14,3 artış gösterdiğine dikkat çekiliyor.
Gazete, rekor kırılmasında Çinli kulüplerin toplam 450 milyon dolarlık transfer harcamalarının önemli rol oynadığını öne sürüyor. (bbctürkçe)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak