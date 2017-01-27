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Göztepe FC London Futbol Akademi açıldı

— 27 Ocak 2017

 

Göztepe FC London Football Academy’nin Leyton’daki merkezi.

Türkiye PTT 1.Lig takımlarından Göztepe Kulübü tarafından ilk kez yurtdışında açılan Gzötepe FC London Futbol Akademi’de çalışmalar başladı.

Haftada üç gün Leyton’daki Draper Field tesislerinde yapılan çalışmaları Hüseyin Yuney, Bora Orsel ve Ali Ege Çatal yönetiyor. Bora Örsel ile birlikte Akademi’nin aynı zamanda yöneticisi de olan Hüseyin Yuney, resmi açılışın Türkiye’den gelecek yöneticilerle birlikte önümüzdeki aylar içinde görkemli bir şekilde yapılacağını söyledi.

 

Hüseyin Yüney.

Yuney, antrenmanlara katılımın her geçen gün arttığını ifade ederek, kayıtların da devam ettiğini belirtti.

Göztepe FC London Futbol Akademi’ye kayıt yaptırmak için başvurulacak telefon numaraları ve adresler şöyle:

Bora Orsel: 07786 263 227-Hüseyin Yuney: 07711 142 490, Facebook: goztepefclondon academy, Email: goztepefclondon@gmail.com, Internet: www.goztepe.com.tr

 

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