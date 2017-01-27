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İngiliz mankene ahlaksız teklif

— 27 Ocak 2017

KANSER hastalarına destek olmak için rol yapıp “göğüs estetiği” olacağım diyerek dilenen mankene bir erkek sokak ortasında ahlaksız teklifte bulundu.

Bir model göğüs estetiği yapmak için Londra’nın en kalabalık mekanlarından London Eye yakınlarında tanımadığı insanlardan para dilendi. Bazı insanlar modele para verirken bazıları modele sırtlarını döndüler.

FOTOĞRAF ŞARTIYLA YARDIM ETMEYİ KABUL ETTİ

Modele para yardımı yapan bazı insanlar karşılığında bazı şeyler istediler. Bir adam modele yaklaşıp kendisi ile fotoğraf çektirmesi şartı ile kendisine para vereceğini söyledi.

AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU

Başka bir adam ise modele yaklaşıp ameliyat için ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu sordu.  Model 5 bin pounda ihtiyacı olduğunu söyledi. Rakamı duyan adam, modele kendisi ile bir gece geçirmeyi kabul etmesi halinde mankene bu parayı vereceğini söyledi.

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