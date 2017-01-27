İngiliz mankene ahlaksız teklif

Soyuz kapsülü İngiltere’de sergilenecek— 27 Ocak 2017
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) geçen yıl 186 gün görev yapan astronotları taşıyan Soyuz kapsülü, Londra Bilim Müzesi’nde ziyaretçilerle buluşacak.
KANSER hastalarına destek olmak için rol yapıp “göğüs estetiği” olacağım diyerek dilenen mankene bir erkek sokak ortasında ahlaksız teklifte bulundu.
Bir model göğüs estetiği yapmak için Londra’nın en kalabalık mekanlarından London Eye yakınlarında tanımadığı insanlardan para dilendi. Bazı insanlar modele para verirken bazıları modele sırtlarını döndüler.
FOTOĞRAF ŞARTIYLA YARDIM ETMEYİ KABUL ETTİ
Modele para yardımı yapan bazı insanlar karşılığında bazı şeyler istediler. Bir adam modele yaklaşıp kendisi ile fotoğraf çektirmesi şartı ile kendisine para vereceğini söyledi.
AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU
Başka bir adam ise modele yaklaşıp ameliyat için ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu sordu. Model 5 bin pounda ihtiyacı olduğunu söyledi. Rakamı duyan adam, modele kendisi ile bir gece geçirmeyi kabul etmesi halinde mankene bu parayı vereceğini söyledi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak