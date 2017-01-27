İngiliz sinemasının rekor yılı

Soyuz kapsülü İngiltere’de sergilenecek— 27 Ocak 2017
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) geçen yıl 186 gün görev yapan astronotları taşıyan Soyuz kapsülü, Londra Bilim Müzesi’nde ziyaretçilerle buluşacak.
The Guardian gazetesi, 2016’da İngiliz sinema sektörünün en parlak yılı olduğunu öne sürüyor.
Gazetenin İngiliz Film Enstitüsü’nün verilerine dayandırdığı haberinde, 2016 yılında İngiltere’de 200 film çekildiğini ve toplamda 2 milyar dolarlık bir harcama yapıldığı belirtiliyor.
Habere göre, bu harcama miktarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 13’lük bir artışa işaret ederken, sektörel verilen tutulmaya başlandığı 1994 yılından bu yana en yüksek düzeyi temsil ediyor.
2016 yılı içerisinde İngiltere’de çekilen filmler arasında Batman, Superman ve Yıldız Savaşları yer alıyor. Ayrıca, dünyanın en yüksek bütçeli televizyon dizilerinden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını anlatan The Crown da İngiltere’de çekiliyor. (bbctürkçe)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak