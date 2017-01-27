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İngiliz sinemasının rekor yılı

— 27 Ocak 2017

 

 

The Guardian gazetesi, 2016’da İngiliz sinema sektörünün en parlak yılı olduğunu öne sürüyor.

Gazetenin İngiliz Film Enstitüsü’nün verilerine dayandırdığı haberinde, 2016 yılında İngiltere’de 200 film çekildiğini ve toplamda 2 milyar dolarlık bir harcama yapıldığı belirtiliyor.

Habere göre, bu harcama miktarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 13’lük bir artışa işaret ederken, sektörel verilen tutulmaya başlandığı 1994 yılından bu yana en yüksek düzeyi temsil ediyor.

2016 yılı içerisinde İngiltere’de çekilen filmler arasında Batman, Superman ve Yıldız Savaşları yer alıyor. Ayrıca, dünyanın en yüksek bütçeli televizyon dizilerinden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını anlatan The Crown da İngiltere’de çekiliyor. (bbctürkçe)

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