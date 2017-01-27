Londra Gazete
Son haberler
27 Ocak 2017 - Güney Londra’daki Türk okulları can çekişiyor!
27 Ocak 2017 - CHP İngiltere “Hayır” dedi
26 Ocak 2017 - İngiltere Cemevi’nde göç ve gurbet konuşulacak
26 Ocak 2017 - “Korkular üzerine bu ülkeyi senelerce uyuttular”
26 Ocak 2017 - Islington’da bir genç polisi öldürmeye teşebbüsten tutuklandı
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere ve ABD, bir daha asla başka ülkeleri işgal etmeyecek

İngiltere ve ABD, bir daha asla başka ülkeleri işgal etmeyecek

— 27 Ocak 2017

 

 

İngiliz gazetelerinin Cuma günkü manşetlerinde, Başbakan Theresa May’in ABD’de yaptığı ve liberal müdahalecilik döneminin sona erdiğine yönelik konuşması ve bununla ilgili tartışmalar yer alıyor.

The Daily Telegraph, “May: Irak gibi savaşlar bir daha olmayacak” başlıklı manşet haberinde, Başbakan’ın İngiltere ve ABD’nin “kendi kafalarındaki gibi bir dünya yaratmak amacıyla” bir daha asla başka ülkeleri işgal etmeyeceklerini söylediğini bildiriyor.

Gazeteye göre, bu sözler, “İngiltere dış politikasında 20 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük değişimi” ve uluslararası ilişkiler alanındaki realizm anlayışına dönüşü yansıtıyor.

Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere ABD’ye giden May’in Philadelphia’da Cumhuriyetçi Kongre üyelerine yaptığı konuşmada ayrıca, Irak ve Afganistan savaşlarına atıfta bulunarak, “geçmişin başarısız politikalarının” tekrarlanmayacağını söylediği de belirtiliyor.

The Times gazetesi de Başbakan’ın konuşmasının esas olarak Trump’ın ABD’nin dünyada aktif rol üstlenme sorumluluğunu kabul etme yükümlülüğü altında olduğu mesajını verdiğini öne sürüyor.

Gazete ayrıca, May’in konuşmasının dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandığına da dikkat çekiyor.

Trump ve May’in Cuma günü Beyaz Saray’da bir araya gelmesi planlanıyor. İngiliz başbakanı, yeni ABD başkanının yüz yüze görüştüğü ilk lider olacak.

İki liderin görüşmelerinin en önemli gündem maddeleri arasında ticaret anlaşması yer alıyor. (bbctürkçe)

Haber Okunma Sayısı: 249
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

26 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 830

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close