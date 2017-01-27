İngiltere ve ABD, bir daha asla başka ülkeleri işgal etmeyecek

İngiliz gazetelerinin Cuma günkü manşetlerinde, Başbakan Theresa May’in ABD’de yaptığı ve liberal müdahalecilik döneminin sona erdiğine yönelik konuşması ve bununla ilgili tartışmalar yer alıyor.

The Daily Telegraph, “May: Irak gibi savaşlar bir daha olmayacak” başlıklı manşet haberinde, Başbakan’ın İngiltere ve ABD’nin “kendi kafalarındaki gibi bir dünya yaratmak amacıyla” bir daha asla başka ülkeleri işgal etmeyeceklerini söylediğini bildiriyor.

Gazeteye göre, bu sözler, “İngiltere dış politikasında 20 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük değişimi” ve uluslararası ilişkiler alanındaki realizm anlayışına dönüşü yansıtıyor.

Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere ABD’ye giden May’in Philadelphia’da Cumhuriyetçi Kongre üyelerine yaptığı konuşmada ayrıca, Irak ve Afganistan savaşlarına atıfta bulunarak, “geçmişin başarısız politikalarının” tekrarlanmayacağını söylediği de belirtiliyor.

The Times gazetesi de Başbakan’ın konuşmasının esas olarak Trump’ın ABD’nin dünyada aktif rol üstlenme sorumluluğunu kabul etme yükümlülüğü altında olduğu mesajını verdiğini öne sürüyor.

Gazete ayrıca, May’in konuşmasının dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandığına da dikkat çekiyor.

Trump ve May’in Cuma günü Beyaz Saray’da bir araya gelmesi planlanıyor. İngiliz başbakanı, yeni ABD başkanının yüz yüze görüştüğü ilk lider olacak.

İki liderin görüşmelerinin en önemli gündem maddeleri arasında ticaret anlaşması yer alıyor. (bbctürkçe)