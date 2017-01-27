Kıbrıs lezzetleri eşliğinde KIBRIS EVİ

Yeni yönetimi ve yenilenen dekoruyla Kuzey Londra’da eğlence sektörünün vazgeçilmezi haline gelen Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (TCCA) binasının giriş katındaki ‘Kıbrıs Evi’ne ilgi her geçen gün artıyor.

Kıbrıs ve Türk mutfağından farklı lezzetlerle Londra’da yaşayan topluma hizmet veren Kıbrıs Evi, canlı müzik ve kaliteli servisiyle müşterilerinden tam not alıyor. Sıcak ve soğuk mezeleri ile ana yemeğe başlamadan ortamın sıcaklığını ve güler yüzlü hizmetini sizler de fark edebilirsiniz.

Kıbrıs mutfağının geleneksel tatları ve ağırlıkla Türk Sanat Müziği parçalarından oluşan canlı müzik ziyafeti de Harringay’deki Kıbrıs Evi’ne gidenlerin beğenisini topluyor.

Kıbrıs lezzetleri eşliğinde dost sohbetlerine ev sahipliği yapan mekan, Londra’nın önde gelen toplum ve iş insanlarını da bir araya getiriyor.

628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz.

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