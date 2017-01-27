Theresa May: Trump NATO’yu yüzde yüz destekliyor

Washington’a giden İngiltere Başbakanı Theresa May bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşen ilk yabancı lider oldu.

Bir saatlik görüşmelerinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Açılış konuşmalarında iki lider de ülkeleri arasındaki özel ilişkiyi geliştirmek istediklerini ve önlerinde bunun için parlak bir dönem olduğunu vurguladı.

Basının NATO’yla ilgili sorularını yanıtlayan Theresa May, Donald Trump’ın “NATO’nun yüzde yüz arkasındayım” dediğini söyledi.

Donald Trump daha önce diğer üye ülkelerin bütçeye söz verdikleri katkıyı yapmaması nedeniyle NATO’yu eleştiren, ABD’nin NATO’da “kazıklandığını” söyleyen açıklamalarda bulunmuştu.

Theresa May, Avrupalı mevkidaşlarını bu katkıyı yapmaları ve gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 2’sini askeri harcamalara ayırmaları konusunda uyaracaklarını söyledi.

Güvenlik ve istihbarat konusundaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini vurgulayan May, “IŞİD ve İslami radikalizme karşı ortak mücadelemizi geliştireceğiz. Bunun arkasında yatan ideolojiyi yenmeden bu örgütten kurtulamayız” dedi.

Theresa May, Trump’ı da İngiltere’de ağırlamak istediklerini ve ABD Başkanı’nın bu davetlerini kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Donald Trump ise özellikle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) ardından iki ülkenin de ticaretinin gelişeceğini söyledi.

BREXIT TİCARETİ GELİŞTİRECEK

“Özgür ve bağımsız bir İngiltere dünya için bir nimettir. Brexit İngiltere için çok iyi olacak, ülkenizin ticaretini istediğiniz gibi kontrol edebileceksiniz” diyen Trump, Brexit referandumu öncesinde benzer sözler söylediği için basın tarafından eleştirildiğini fakat referandum sonunda İngiliz halkının AB’den ayrılmak istediğini hatırlattı.

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Trump Rusya’yla iyi ilişkiler kurmak istediğini söylerken “Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Daha Putin’le tanışma imkanım olmadı. Ben iyi bir ilişki kurmak istiyorum ama bunun nasıl gerçekleşebileceğini göreceğiz. Bazen bir insanla iyi anlaşacağınızı düşünürsünüz, beklediğiniz gibi çıkmaz. Bazen de tam tersi olur” dedi.

Theresa May ise Rusya’nın Minsk Protololü’ne uymaması nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Theresa May, görüşmelerinde Trump ile hangi ortak yönlerini keşfettiği sorusuna şöyle yanıt verdi: “İkimiz de sıradan, çalışan insanların çıkarlarına öncelik veriyoruz.”

TRUMP’I İKNA ÇABASIYDI

May görüşme öncesi Philadelphia’da Cumhuriyetçi Parti Kongre üyelerinin yıllık toplantısına katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan May, “İçinde bulunduğumuz yeni çağda özel ilişkilerimizi yenilemeliyiz” dedi.

May konuşmasında “Dünyayı kendi isteklerimize göre şekillendirmek için başarısız askeri müdahalelere geri dönemeyiz” uyarısında da bulundu.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, May’in konuşması ile ilgili değerlendirmesinde,” ‘Önce Amerika’ politikasını hayata geçirme konusunda söz veren Trump’a yönelik doğrudan bir eleştiri olmasa da, bir ikna çabasıydı bu” dedi.

Theresa May’in konuşmasını izleyen Amerikalı Kongre üyelerinden Kevin Cramer ise BBC’ye yaptığı açıklamada, “Onu izlerken ve dinlerken ‘Bu Donald Trump’ın yıllardır kayıp olan kız kardeşi mi?’ diye düşündüm” diye konuştu.İki ülke arasında Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması imzalanması iki tarafın da istediği bir konu olsa da İngiltere, Brexit öncesi diğer ülkelerle herhangi bir serbest ticaret anlaşması imzalayamıyor, olası bir anlaşma için pazarlık bile yürütemiyor.

Trump ise Brexit sonrası İngiltere ile hızla böylesi bir anlaşma imzalamak istediğini söylemişti. (bbctürkçe)