Londra Gazete
Son haberler
26 Ocak 2017 - İngiltere Cemevi’nde göç ve gurbet konuşulacak
26 Ocak 2017 - “Korkular üzerine bu ülkeyi senelerce uyuttular”
26 Ocak 2017 - Islington’da bir genç polisi öldürmeye teşebbüsten tutuklandı
26 Ocak 2017 - “Göçümüzün 100. yılında dimdik ayaktayız”
25 Ocak 2017 - Aşırı sağ enternasyonal
Home / Spor / Veteran Türk Ligi’nde sürprizler

Veteran Türk Ligi’nde sürprizler

— 27 Ocak 2017

 

Veteran Türk Ligi’nde haftanın en iyileri seçilenler, ödüllerini TTFF Başkanı Kemal Soyer’den aldı

Locus Estate Veteran Türk Ligi’nde Pazartesi akşamı sürpriz sonuçlar alındı. Lider ve takipçisinin puan kaybetmeleri geceye damgasını vurdu.

Lider Anatolia, Türkmenköy ile oynadığı maçtan 2-2’lik skorla ayrılıp önemli darbe yedi.  Narlı FC, Yeni Boğaziçi’ne 2-0 galip gelip, lidere biraz daha yaklaştı. Gaziantepspor da üçüncü Kaleburnu’na aynı skorla 2-0’lık üstünlük sağladı. Diğer sonuçlar şöyle:

Yurtseven-Diyarbakırspor: 7-1, Maveriks-Kafkas Gençlik: 3-1, Akova-Adana Demirspor: 2-0

O45 Veteran Ligi sonuçları: Euromed-Vadili: 3-0, Yavruvatan-Yeni Boğaziçi: 4-2,  Türkmenköy-Akdenizspor: 4-2.

Veteran Türk Ligi’nde haftanın en iyileri olarak da Ömer Mehmet (Yeni Boğaziçi), Cengiz Gürtay (Vadili), Nazım Nazar (Anatolia) ve Ali Ülger (Gaziantepspor) seçildi.

 

 

 

Haber Okunma Sayısı: 2
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

26 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 830

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close