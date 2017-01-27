Veteran Türk Ligi’nde sürprizler

Locus Estate Veteran Türk Ligi’nde Pazartesi akşamı sürpriz sonuçlar alındı. Lider ve takipçisinin puan kaybetmeleri geceye damgasını vurdu.

Lider Anatolia, Türkmenköy ile oynadığı maçtan 2-2’lik skorla ayrılıp önemli darbe yedi. Narlı FC, Yeni Boğaziçi’ne 2-0 galip gelip, lidere biraz daha yaklaştı. Gaziantepspor da üçüncü Kaleburnu’na aynı skorla 2-0’lık üstünlük sağladı. Diğer sonuçlar şöyle:

Yurtseven-Diyarbakırspor: 7-1, Maveriks-Kafkas Gençlik: 3-1, Akova-Adana Demirspor: 2-0

O45 Veteran Ligi sonuçları: Euromed-Vadili: 3-0, Yavruvatan-Yeni Boğaziçi: 4-2, Türkmenköy-Akdenizspor: 4-2.

Veteran Türk Ligi’nde haftanın en iyileri olarak da Ömer Mehmet (Yeni Boğaziçi), Cengiz Gürtay (Vadili), Nazım Nazar (Anatolia) ve Ali Ülger (Gaziantepspor) seçildi.