Veteran Türk Ligi’nde sürprizler

90 günde İngiltere ile anlaşma yapabiliriz— 27 Ocak 2017
Bu haftanın sonunda ABD’ye gidecek olan İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump ile buluşacak ilk dünya lideri olacak.
Locus Estate Veteran Türk Ligi’nde Pazartesi akşamı sürpriz sonuçlar alındı. Lider ve takipçisinin puan kaybetmeleri geceye damgasını vurdu.
Lider Anatolia, Türkmenköy ile oynadığı maçtan 2-2’lik skorla ayrılıp önemli darbe yedi. Narlı FC, Yeni Boğaziçi’ne 2-0 galip gelip, lidere biraz daha yaklaştı. Gaziantepspor da üçüncü Kaleburnu’na aynı skorla 2-0’lık üstünlük sağladı. Diğer sonuçlar şöyle:
Yurtseven-Diyarbakırspor: 7-1, Maveriks-Kafkas Gençlik: 3-1, Akova-Adana Demirspor: 2-0
O45 Veteran Ligi sonuçları: Euromed-Vadili: 3-0, Yavruvatan-Yeni Boğaziçi: 4-2, Türkmenköy-Akdenizspor: 4-2.
Veteran Türk Ligi’nde haftanın en iyileri olarak da Ömer Mehmet (Yeni Boğaziçi), Cengiz Gürtay (Vadili), Nazım Nazar (Anatolia) ve Ali Ülger (Gaziantepspor) seçildi.
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