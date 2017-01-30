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Londra-Paris yolculuğu 1 saatin altına mı inecek?

— 30 Ocak 2017

Tesla’nın kurucusu Elon Musk tarafından geliştirilmekte olan geleceğin hızlı ulaşım aracı “Hyperloop” (Hız yuvarı) yarışmasında, en iyi tasarım ve performans ödülü Hollanda’daki Delft Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oldu.

Hollandalı öğrencilerin geliştirdiği kapsül şeklindeki araç, 1. 25 kilometrelik test tüpünde, saatte 93 kilometre hıza ulaştı. Daha uzun bir tüp içinde araç saatte 1200 kilometre hız yapabilecek.

Geliştirilen bu sistem ile vakumlu tüneller içinde hareket eden kapsüller sayesinde Londra-Paris arası 1 saatten az bir sürede kat edilebilecek.

SpaceX Musk şirketi tarafından düzenlenen “hyperloop kapsülü” yarışmasına dünyanın değişik üniversitelerinden 29 ekip katıldı. Ancak sadece 5 takım, güvenlik ve tasarım testini geçebildi.

Elon Musk tarafından üzerinde çalışılan hyperloop sistemi, kapsül şeklindeki ulaşım araçlarının vakumlu bir tünel içinde haraket etmesine dayanıyor.

Sistem, bir çok direnci ortadan kaldırarak çok hızlı ve verimli bir ulaşım sağlamayı amaçlıyor. Tesla’nın kurucusu Elon Musk, geleceğin ulaşım aracı adı berilen hyperloop sistemini en iyi tasarım ile hayata geçirmek için dünya çapında yarışma düzenliyor.

ABD’deki Los Angeles kentinde yapılan yarışmada sadece üç araç test pistine çıkmayı başarabildi. Hollanda’daki Delft Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı araç, deneme tünelinde en yüksek puanı elde etti. Hollandalı öğrenciler en iyi tasarım ve performans ödülünü kazandı.

Takım kaptanı Tim Houter, hyperloop kapsülü üzerinde 1,5 yıldır çalıştıklarını belirterek, sadece hız odaklı değil, verimlilik, güvenlik ve düşük maliyet konusuna da öncelik verdiklerini söyledi.

En hızlı kapsül ödülü Münih Teknik Üniversitesi’ne verildi. Amerikan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) de güvenlik ve güvenilirlik ödülünün sahibi oldu.

Delft Teknik Üniversitesi öğrencileri, hyperloop ulaşımın gerçek hayata uyarlanması için bir şirket kuracak. Ekip, SpaceX’te 2018’de yapılacak yarışmada, saatte bin kilometre ve üzeri hıza ulaşmayı hedefliyor. (bbctürkçe)

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1 Comment

  1. Ali İlhan USLU 30 Ocak 2017 at 11:03

    Bilim kurgu filimleri gerçekleşiyor san ki!..

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