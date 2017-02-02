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GS FC çok farklı: 5-0

— 2 Şubat 2017

 

 

Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’de GSFC, geçen haftanın lideri Küçük Kaymaklı’ya 5-0 galip gelerek zirveye yeniden yerleşti.

Sahasında konuk ettiği rakibi karşısında oldukça atak başlayan GS FC, rakip defanstaki boşlukları iyi değerlendirerek golleri buldu. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Sarı-Kırmızılı takım farkı arttırdı.

İlk 45 dakikası 3-0 sonuçlanan karşılaşmada GS FC’nin golleri üç tane atarak hat-trick yapan Orçun Atık ile birer gole imzalarını atan Uğur Karaboyun ve Ferhat Pirbudak’tan geldi.

Bu sonuçla GS FC, yeniden İkinci Küme’de liderliğe yükseldi.

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