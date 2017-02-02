GS FC çok farklı: 5-0

İngiltere, ticarette iki ülkeye ağırlık verecek— 2 Şubat 2017
Brexit sonrası AB’nin serbest ticaret anlaşmalarını ikili olarak uygulamayı planlayan İngiltere, değer bazında ticaretin yüzde 80’ini karşılayan Kore ve İsviçre’ye öncelik verecek.
Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’de GSFC, geçen haftanın lideri Küçük Kaymaklı’ya 5-0 galip gelerek zirveye yeniden yerleşti.
Sahasında konuk ettiği rakibi karşısında oldukça atak başlayan GS FC, rakip defanstaki boşlukları iyi değerlendirerek golleri buldu. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Sarı-Kırmızılı takım farkı arttırdı.
İlk 45 dakikası 3-0 sonuçlanan karşılaşmada GS FC’nin golleri üç tane atarak hat-trick yapan Orçun Atık ile birer gole imzalarını atan Uğur Karaboyun ve Ferhat Pirbudak’tan geldi.
Bu sonuçla GS FC, yeniden İkinci Küme’de liderliğe yükseldi.
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