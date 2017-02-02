İngiltere, ticarette iki ülkeye ağırlık verecek— 2 Şubat 2017
Brexit sonrası AB’nin serbest ticaret anlaşmalarını ikili olarak uygulamayı planlayan İngiltere, değer bazında ticaretin yüzde 80’ini karşılayan Kore ve İsviçre’ye öncelik verecek.
Brexit sonrası AB’nin serbest ticaret anlaşmalarını ikili olarak uygulamayı planlayan İngiltere, değer bazında ticaretin yüzde 80’ini karşılayan Kore ve İsviçre’ye öncelik verecek.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış (Brexit) sürecinden sorumlu bakanı Liam Fox, 40 kadar ülkeyle yeni ticaret anlaşmaları yapmak yerine, AB ile yapılmış olan serbest ticaret anlaşmalarını uygulamak istediklerini söyledi.
Fox, üçüncü ülkelerle anlaşmaların hepsinin aynı önemde olmadığını, değer bazında ticaretin yüzde 80’ini karşılayan AB-Kore ve AB-İsviçre ticaret anlaşmalarına öncelik verileceğini belirtti.
Parlamenterlere bilgi veren Fox, “Bütün bunları bir dönüşüm olarak görmeliyiz” dedi.
“Bütün ülkelere, biz AB’den ayrıldıktan sonra, anlaşmalarını Birleşik Krallık ile bir anlaşmaya dönüştürmek istediğimizi açıkça anlattık. Şimdiye kadar bunu istemeyen bir ülke çıkmadı. Bu yöntem, yeni bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmekten çok daha kolay.” (dünya.com)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak