İngiltere, ticarette iki ülkeye ağırlık verecek

Brexit sonrası AB’nin serbest ticaret anlaşmalarını ikili olarak uygulamayı planlayan İngiltere, değer bazında ticaretin yüzde 80’ini karşılayan Kore ve İsviçre’ye öncelik verecek.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış (Brexit) sürecinden sorumlu bakanı Liam Fox, 40 kadar ülkeyle yeni ticaret anlaşmaları yapmak yerine, AB ile yapılmış olan serbest ticaret anlaşmalarını uygulamak istediklerini söyledi.

Fox, üçüncü ülkelerle anlaşmaların hepsinin aynı önemde olmadığını, değer bazında ticaretin yüzde 80’ini karşılayan AB-Kore ve AB-İsviçre ticaret anlaşmalarına öncelik verileceğini belirtti.

Parlamenterlere bilgi veren Fox, “Bütün bunları bir dönüşüm olarak görmeliyiz” dedi.

“Bütün ülkelere, biz AB’den ayrıldıktan sonra, anlaşmalarını Birleşik Krallık ile bir anlaşmaya dönüştürmek istediğimizi açıkça anlattık. Şimdiye kadar bunu istemeyen bir ülke çıkmadı. Bu yöntem, yeni bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmekten çok daha kolay.” (dünya.com)