Levante Pide’de lahmacuna bile özel sunum var

İngiltere, ticarette iki ülkeye ağırlık verecek— 2 Şubat 2017
Brexit sonrası AB’nin serbest ticaret anlaşmalarını ikili olarak uygulamayı planlayan İngiltere, değer bazında ticaretin yüzde 80’ini karşılayan Kore ve İsviçre’ye öncelik verecek.
Güney Londra- Lewisham’da 9 yıldır lezzetin adresi olarak bilinen Levante Pide’de lahmacunun sunumu bile ağızları sulandırmaya yetiyor. Ali Bora yönetimindeki Levante Pide’de elemanlar, menüde bulunan her lezzeti özel bir şekilde müşteriye servis ediyor. Bu lezzetlerden bir tanesi de lahmacun…
Levante Pide’de lahmacun, özel yapılmış uzun bir tahta üzerinde dörde kesilmiş şekilde ve yanında salatayla birlikte servis ediliyor. Haliyle müşterilerin sadece midesi değil gözleri de bayram ediyor.
187 Lewisham High Street, London, SE13 6AA adresinde hizmet veren Levante Pide’yi 020 8297 6266 numaralı telefondan arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
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