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Manchester City, Slaven Bilic’in takımı West Ham’ı 4-0 yendi

— 2 Şubat 2017

 

İngiliz gazeteleri maçın yıldızı seçilen yeni transfer Brezilyalı Gabriel Jesus’u yeni ‘Neymar’ olarak ilan etti.

İngiltere Premier Lig’de deplasmanda West Ham United ile karşılaşan Manchester City, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Londra ekibi karşısında maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan konuk takım, 17. dakikada de Bruyne, 21. dakikada Silva, 39. dakikada Gabriel Jesus ve 67. dakikada Yaya Toure‘nin penaltı golüyle üç puana uzandı.

12 MAÇTA TEK GOL YEDİLER

Manchester ekibinin ara transfer döneminde renklerine bağladığı 19 yaşındaki Jesus, ilk 11’de sahaya çıktığı ilk maçta bir gol ve bir asistlik performansıyla göz doldurdu. İspanyol teknik adam Pep Guardiola‘nın öğrencileri, bu sezon lig ve kupada üç kez karşılaştığı Slaven Bilic yönetimindeki Londra ekibini, tüm maçlarda mağlup ederken attığı 12 gole karşılık kalesinde tek gol gördü.

Ligde 5. sıradaki Manchester City, bu galibiyetin ardından puanını 46’ya çıkardı ve bu hafta Chelsea ile berabere kalan Liverpool‘u yakaladı.(aa)

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