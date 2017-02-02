Serdar Sarı: Çoğunlukla alınmış karardır

İngiltere, ticarette iki ülkeye ağırlık verecek— 2 Şubat 2017
Brexit sonrası AB’nin serbest ticaret anlaşmalarını ikili olarak uygulamayı planlayan İngiltere, değer bazında ticaretin yüzde 80’ini karşılayan Kore ve İsviçre’ye öncelik verecek.
Gazetemizin geçen haftaki sayısında yer alan ‘Korsan toplantı’ başlıklı haber nedeniyle Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Serdar Sarı açıklamalarda bulundu.
Federasyon üyesi Mehmet Gözde’nin iddialarının gerçekdışı olduğunu söyleyen Serdar Sarı, Esenler-Düzcespor maçının ertelenmesi kararını Federasyon üyelerinin tamamının bildiğini ifade etti. Esenler Kuübü yöneticisi Zafer Koçak’ın kendi yönetimiyle görüşmesini takiben Pazartesi akşamı Veteran Lig maçlarının oynandığı sahaya gelip, lig maçının erkene alınmasını kabul etmediklerini kendilerine ilettiğini kaydeden Serdar Sarı, bu acil durum karşısında Mehmet Elitok, Ali Perçin, Hüseyin Gazioğlu ve Kemal Soyer’in de bulunduğu ortamda karara varıldığını belirterek, “O esnada sayın Mehmet Gözde maç oynamayı tercih ettiği için aramıza katılmadı. Bu iddia ettiği gibi gizli toplantı değildir ve yönetimin çoğunlukla aldığı bir karardır” dedi.
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