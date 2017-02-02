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Serdar Sarı: Çoğunlukla alınmış karardır

— 2 Şubat 2017

Gazetemizin geçen haftaki sayısında yer alan ‘Korsan toplantı’ başlıklı haber nedeniyle Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Serdar Sarı açıklamalarda bulundu.

Serdar Sarı.

Federasyon üyesi Mehmet Gözde’nin iddialarının gerçekdışı olduğunu söyleyen Serdar Sarı, Esenler-Düzcespor maçının ertelenmesi kararını Federasyon üyelerinin tamamının bildiğini ifade etti. Esenler Kuübü yöneticisi Zafer Koçak’ın kendi yönetimiyle görüşmesini takiben Pazartesi akşamı Veteran Lig maçlarının oynandığı sahaya gelip, lig maçının erkene alınmasını kabul etmediklerini kendilerine ilettiğini kaydeden Serdar Sarı, bu acil durum karşısında Mehmet Elitok, Ali Perçin, Hüseyin Gazioğlu ve Kemal Soyer’in de bulunduğu ortamda karara varıldığını belirterek, “O esnada sayın Mehmet Gözde maç oynamayı tercih ettiği için aramıza katılmadı. Bu iddia ettiği gibi gizli toplantı değildir ve yönetimin çoğunlukla aldığı bir karardır” dedi.

Serdar Sarı, yönetimin çoğunluğunu teşkil eden kendisinin yanısıra, Kemal Soyer, Mehmet Elitok, Hüseyin Gazioğlu ve Ali Perçin’in New River’da Esenler yöneticisi Zafer Koçak’la biraraya geldiklerini söyledi.

 

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