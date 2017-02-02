Sharapova Hawaii’de tatil yapıyor

İngiltere, ticarette iki ülkeye ağırlık verecek— 2 Şubat 2017
Brexit sonrası AB’nin serbest ticaret anlaşmalarını ikili olarak uygulamayı planlayan İngiltere, değer bazında ticaretin yüzde 80’ini karşılayan Kore ve İsviçre’ye öncelik verecek.
2016 yılında yaşadığı doping skandalı ve yıllardır süregelen omuz sakatlığı sebebiyle profesyonel tenis dünyasından çekilen Rus tenisçi Maria Sharapova, Hawaii adasındaki tatilinde kameralara yakalandı.
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