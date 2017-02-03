Altın denince akla ERBİLLER gelir

Londra’da uzun yıllardır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Erbil Ailesi’nin ülke ekonomisine ve istihdamına yaptığı katkı günden güne artıyor. Erbiller’in; Tottenham, Wood Green, Harringay, Edmonton ve Hackney’de bulunan şubelerine uğramadan altın, mücevher ve saat alışverişi yapılmaz, başka bir ifadeyle ‘Altın denince akla Erbiller gelir.’

Altın, pırlanta, her model alyans, bilezik, altın set, kolye, nişan yüzükleri, markalı saatler ve başka bir kuyumcuda bulamayacağınız tasarım ürünü farklı takılar hepsi bir arada Erbiller Kuyumculuk’un Londra’nın değişik yerlerinde bulunan 5 şubesinde sizleri bekliyor.

Erbiller Kuyumculuk sayesinde; yaklaşan Sevgililer Günü ve diğer özel günler ile yeni yılda sevdiklerinize hediye almak için düşünmenize de gerek yok. Çünkü aradığınız her çeşit özel hediye Erbiller Kuyumculuk mağazalarında var.

BEŞ ŞUBEYLE TOPLUMA EN İYİ HİZMET

Erbiller Kuyumculuk şubelerinde, elinizdeki altınlara değer biçilir, sertifika verilir, modası geçen mücevherleriniz değerinde alınır veya yenileriyle değiştirilir. Düğün alışverişiniz için artık Türkiye’ye gitmenize de gerek yok. Londra’da beş şubesiyle geniş bir kesime hizmet veren Erbiller, her zaman olduğu gibi bu özel gün için yapacağınız altın alışverişiniz için de size en hesaplı ve satış sonrası garantili hizmeti sunuyor.

KALİTELİ HİZMET, BOL ÇEŞİT, UYGUN FİYAT

Erbiller Kuyumculuk Wood Green Şube Yöneticisi Hüseyin Erbil, Londra’da uzun yıllardır başta Türkçe konuşan toplumlar olmak üzere bütün kesimlerden geniş bir müşteri portföyüne sahip olmalarının altında yatan sırrın; kaliteli ve güler yüzlü hizmet ile bol çeşit ve uygun fiyat olduğunu belirtiyor.

Erbiller Kuyumculuk olarak ‘satış sonrası hizmet’e de ayrı bir önem verdiklerini anlatan Hüseyin Erbil, bu noktada topluma; “Düğün alışverişi için Türkiye’ye gitmenize gerek yok” mesajı veriyor. Erbil, sundukları en büyük avantajları ise; bol çeşit, uygun fiyat ve hepsinden önemlisi ‘satış sonrası garantili hizmet’ olarak özetliyor.

ERBİLLER KUYUMCULUK ŞUBELERİ…

Sizler de aşağıda adres ve telefon bilgisi verilen Erbiller Kuyumculuk şubelerinden altın, mücevher ve saat alışverişinizi yapabilir, markanın avantajlarından maksimum düzeyde yararlanabilirsiniz.

Erbiller Tottenham: (510 High Road, Tottenham, N17 9JF- 020 8808 1853)

Erbiller Wood Green: (Unit 64, Wood Green Shopping City, High Road, N22 6YD- 020 8881 9695)

Erbiller Harringay: (449 Green Lanes, Harringay, N4 1HE- 020 8340 4004)

Erbiller Edmonton: (Unit 9, Edmonton Green Shopping Centre, N9 0TT- 020 8887 7445)

Erbiller Hackney: (345 Mare Street, Hackney, E8 1HY- 020 8525 2536)