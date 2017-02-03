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Home / Spor / Berk Emül’den TTFF’e suçlamalar

Berk Emül’den TTFF’e suçlamalar

— 3 Şubat 2017

Türk Ligi 1.Küme takımlarından Esenler Kulübü Menajeri Berk Emül, son üç yıldan beri Federasyon yönetimlerinin ligi geriye götürdüğünü öne sürdü.

Federasyon üyesi Mehmet Gözde’nin lig fikstürünü bozarak maçlarını kendi başına erkene almasının altına ne olduğunu bilemediklerini kaydeden Berk Emül, “Kendisiyle 1.5 saat telefonda görüştük. Kendisine iki takım kabul etmedikçe lig fikstürünün bozulmayacağını anlatmaya çalıştım. O ise bunu yapabileceğini söyledi. Kime hizmet etmek istiyordu anlayamadık” dedi.

Maçın erkene alınmasını kabul etmediklerini, yönetici arkadaşları Zafer Koçak’ın öneriyi Esenler yönetimine getirip, gerekli cevabı verdiklerini belirten,

Berk Emül, Federasyonun, ligden atmayı kafasıns koyduğu Baf Ülkü Yurdu’nun  bir maçını erkene alarak, üçüncü kez sahaya çıkmamasını sağlayıp hedeflerine ulaştıklarını vurguladı.

Federasyon yönetimlerinin kendi içinde son dönemlerde kaos yaşadığını, aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkların kulüplere zarar verdiğini vurgulayan, bazı isimlerin daha sezon bitmeden gelecek yıl için seçim hazırlıkları yapmasının şaşırtıcı olduğunu söyleyen Emül, LFA kararlarına karşı çıkmanın ve ayrılma tehlikesinin oluşmasının 40 yıllık TTFF için üzüntü ve kaygı verici durum olduğunun altını çizdi.

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