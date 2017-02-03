‘Çalışmak daha sağlıklı’stratejisi

Finsbury Park Camisi’ne asılsız terör suçlaması— 3 Şubat 2017
Thomson Reuters şirketi veri tabanında Kuzey Londra’daki bir camiyle ilgili asılsız terör faaliyeti suçlamasında bulunduğu gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edildi.
İ gazetesinde “Brexit ve göçmenlik” başlığı altında oldukça dikkat çekici bir haber göze çarpıyor. Hükümet tarafından hazırlanan plana göre, emeklilik yaşı gelenler “çalışmak daha sağlıklı yaklaşımı” ile emekli olmamaya ikna edilmeye uğraşılacak, bu sayede de Brexit nedeniyle oluşacak iş gücü açığının kapatılması sağlanacak.
Haberde, hükümetin, bu stratejinin hayata geçirilmesi için, yaşlı insanların işe alınmasını teşvik edecek formüller üzerinde çalıştığı da okurlara duyuruluyor.
Financial Times gazetesinin başlığı ise, “İngiltere Bankası, Brexit etkisine karşı ihtiyatlı olarak büyüme tahminini yükseltti” şeklinde.
Gazete, İngiltere Bankası’nın son 6 ay içinde ikinci kez büyüme tahminini yükselttiğini bunun da merkez bankasının, Haziran ayında gerçekleşen referandum sonrasındaki tahminlerinin “aşırı kötümser” olduğunu ortaya koyduğunu açıklıyor.
Financial Times, büyüme beklentisinin yüzde 2’ye çıkarıldığını bunun da Brexit öncesi ortaya konan 2.3’lük büyüme beklentisinin yalnızca biraz altında olduğunu okurlarına duyuruyor. Bunun yanında, İngiltere Bankası’nın ekonominin Brexit etkisiyle yavaşlayacağı, büyüme beklentisinin 2018 yılı için 1.6, 2019 için 1.7 olacağı ön görüsü de haberde yer buluyor. (bbctürkçe)
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