Daha iyi bir uyku için çadır tatili

The Daily Telegraph gazetesindeki bir haber ise uyku problemi yaşayanların dikkatini çekebilir. Bu habere göre, bilim insanları, çadırda uyunan uykunun, vücut saatini sıfırladığını bunun da daha iyi bir uyku sağladığını ortaya çıkardı.

Haberde, İnsomnia olarak bilinen uyuyamama hastalığından muzdarip olanların, özel lambalar da dahil çok sayıda yöntem denediği hatırlatılarak, araştırmayı yapan Kenneth Wright’ın “Eğer bir insan erken uyumak isteyip uyuyamıyorsa bunun çözümü kampta geçirilecek bir haftasonudur” şeklindeki sözleri aktarılıyor.

Haberde ışık faktörünün de çok önemli olduğu, çalışma ortamları için daha kurumsal olmayan ve gün içinde değişen ışıkların kullanılması ile ilgili yapılan çalışmalar duyuruluyor.

The Times gazetesi ise bir başka sağlık haberini ön sayfasına taşıyor. “Bel ağrıları için pilates ağrı kesicilerden çok daha etkili” başlıklı haberde, yapılan bir araştırmanın sonuçlarının bunu ortaya koyduğu aktarılıyor.

Her 10 insandan birinin yaşadığı bel ağrıları için ağrı kesicilerin kısa dönemli sonuçlar verdiği, kalıcı bir iyileşme için pilates, yoga gibi egzersizlerin önerildiği ifade ediliyor. (bbctürkçe)