Londra Gazete
Son haberler
3 Şubat 2017 - “Nasıl Bir Brexit İstiyoruz?”
2 Şubat 2017 - “Brexit süreci büyük belirsizlik yarattı”
2 Şubat 2017 - Mustafa Tecimer’den evsizlere büyük destek
2 Şubat 2017 - İntihara karşı ‘Kıyma Canına’ projesi
1 Şubat 2017 - Trump’ın bağnazlığı
Home / İngiltere ve Londra / Finsbury Park Camisi’ne asılsız terör suçlaması

Finsbury Park Camisi’ne asılsız terör suçlaması

— 3 Şubat 2017

 

Thomson Reuters şirketi veri tabanında Kuzey Londra‘daki bir camiyle ilgili asılsız terör faaliyeti suçlamasında bulunduğu gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

Londra’daki Yüksek Mahkeme’de görülen davada, Thomson Reuters şirketinin yasal maliyetleri de içeren 10 bin sterlinlik tazminat ödemesi ve pişmanlık beyanında bulunması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Duruşmada Thomson Reuters şirketini temsilen konuşan Sara Monsoori, veri tabanında caminin profilinin “terör” kategorisi altındaki listede yer aldığını, ancak bunun yanlış olduğunu kabul ettiklerini dile getirdi.

“Verideki profil, söz konusu cami yeniden yapılanmadan ve şirket henüz kurulmadan yıllar önceki haber raporlarına atıfta bulunuyor.” diyen Monsoori, şirketin caminin terör bağlantısı ile ilgili bu tarz yanlış kanıtları geri çektiğini ve hatasını kabul ettiğini kaydetti.

İddianın ardından Londra‘nın kuzeyinde bulunan Finsbury Park Camisi’nin banka hesapları kapatılmış, diğer bankalar da cami adına hesap açmayı reddetmişti.

Finsbury Park Camisi’nin yöneticisi Muhammed Kozbar, davanın sonuçlanmasının ve haklarının korunmasının kendilerini çok rahatlattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“HSBC’deki hesabımız hiçbir neden verilmeden ansızın kapatılınca ve diğer hiçbir bankadan hesap açamayınca ne yapacağımızı şaşırmıştık. Bizim kapılarımız Müslüman olan olmayan herkese açık, komşularımızla harika ilişkiler içindeyiz.”

Thomson Reuters şirketi, haber hizmetinin yanı sıra abonelerine finansal hizmet ve veri tabanı da sunuyor. (aa)

Haber Okunma Sayısı: 122
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 831

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close