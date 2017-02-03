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Firmino’ya trafikten men cezası

— 3 Şubat 2017

Roberto Firmino bir yıl araba kullanamayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Roberto Firmino, alkollü araba kullandığı için trafikten men cezası aldı.

Geçen yıl Noel döneminde alkollü araba kullanırken polise yakalanan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu hakkında, Liverpool Sulh Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, yasal limitin üzerinde alkol aldığı tespit edilen Firmino’ya, 1 yıl trafikten men ve 20 bin sterlin para cezası verdi. Karar ile ilgili yazılı açıklama yapan Brezilyalı forvet oyuncusu, alkollü araç kullanmasının yanlış olduğunu ve özür dilediğini kaydetti. Bu sezon 28 maçta forma giyen ve 9 gol atan Firmino, Almanya’nın Hoffenheim takımından 29 milyon sterlin bonservisle 2 yıl önce Liverpool’a transfer olmuştu. (aa)

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