Koçgiri için kolay oldu: 8-1

Hackney Marshes’ta oynanan İkinci Küme maçında Koçgiri, Doğan TB’ye 8-1 galip geldi.

Tecrübesiz rakibi karşısında rahat bir futbol sergileyen Koçgiri, her iki yarıda da yakaladığı fırsatları kolayca değerlendirdi. Evsahibi takım oyunun ilk devresini Mustafa Başkal’ın üç, Claudio Abagnale ve Hakan Antmen’in ağları bulan vuruşlarıyla 5-0 önde bitirdi.

İkinci bölümde Sivan Sherabayan’ın iki ve Sidar Açıl’ın bir golü farkı büyüttü. Doğan TB’nin tek sayısını Necip Hasan attı.