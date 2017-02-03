Lampard futbolu bıraktığını açıkladı

Futbol dünyasından bir yıldız daha koptu. İngiliz futbolcu Frank Lampard, 38 yaşında emekliliğini açıkladı.

Frank Lampard, 21 yıllık futbol kariyerine son noktayı koydu. Sosyal medya hesabından emeklilik kararını duyuran 38 yaşındaki oyuncu “21 inanılmaz yıldan sonra kariyerime son vermek için en doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Hem İngiltere’den hem de yurtdışından heyecan verici teklifler alsam da, artık hayatımda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 1995’te West Ham United’da başlayan Lampard, 2001 yılında transfer olduğu Chelsea’de bir efsane haline geldi. Lampard, 13 yıl formasını giydiği Chelsea’de bir orta saha oyuncusu olmasına karşın, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını aldı. Lampard, modern bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra, iş disipliniyle de bir rol modeli olarak sivrildi.

CHELSEA’DE 11 KUPA KAZANDI

164 maçta ilk 11’de aralıksız forma giyerek Premier Lig rekoru kıran Lampard, 2004 ve 2005’te üst üste 2 kez İngiltere’de yılın futbolcusu seçildi. Lampard,, 2013-2014 sezonunun sonunda Chelsea’den ayrılmadan önce, mavi formayla 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 4 Federasyon Kupası ve 2 Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Chelsea’nin, 30 yaşını aşmış oyunculara en fazla 1 yıl kontrat önermesi nedeniyle Londra ekibinden ayrılan Lampard, 1 yıl Manchester City forması giydikten sonra, Atlantik’in karşı yakasına geçmiş ve New York City’nin başarısı için mücadele etmişti.

Kulüp kariyeri büyük başarılarla dolu Lampard, 106 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı ile büyük bir kupa kazanamadı. Lampard, 3 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonası’nda terlettiği milli formayla 29 kez fileleri havalandırdı. (mynet.com)