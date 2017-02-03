Mehmetçik hedefe gidiyor: 3-0

Finsbury Park Camisi’ne asılsız terör suçlaması— 3 Şubat 2017
Thomson Reuters şirketi veri tabanında Kuzey Londra’daki bir camiyle ilgili asılsız terör faaliyeti suçlamasında bulunduğu gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edildi.
Mehmetçik, ikinci yarıyla birlikte belirlediği hedefine ulaşmak için Pekünspor engelini de 3-0’la aştı.
Edmonton County School sahasında oynanan karşılaşmada Mehmetçik, Adem’in 40. dakikada attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci 45 dakikada da etkili görünen Mehmetçik, Bilcan’ın pasını Salih’in değerkendirmesiyle skoru 2-0 yaptı. Son gole de imzasını atan Adem maçın da skoru 3-0 olarak ilan etti.
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