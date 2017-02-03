“Nasıl Bir Brexit İstiyoruz?”

AVRUPA Birliği’nden çıkma kararı alan Birleşik Krallık’ta Parlamento kararının ardından gerçekleşmesi beklenen Brexit tartışmaları Türkçe konuşan toplumlar tarafından da yakından takip ediliyor ve tartışılıyor. İngiliz Parlamentosunda başlayan Brexit görüşmeleri, Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi (Day-Mer) tarafından organize edilen bir etkinlikle tartışılacak.

Day-Mer yönetimi, “İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma sürecinin başlatılmasının yüksek mahkeme kararı ile kesinleşmesi sonucu nasıl bir Brexit istiyoruz tartışmaları birçok kesim tarafından yapılmaya başladı. Başbakan ve hükümet sürekli iyi bir çıkışın tamamen ‘iyi ticari’ anlaşmaları ya da ‘Gümrük Birliğinden en iyi paketi almak’ olarak bakması işçi hakları, insan hakları ve çevre hakları gibi konular göz ardı edilmesine yol açıyor. Bu konuda daha geniş tartışmak ve Londra’da yaşayan Türk ve Kürt toplumları aydınlatma amacıyla yapacağımız bu önemli toplantıya tüm üye ve dostlarımızı bekliyoruz.” açıklaması ile herkesi etkinliğe davet etti. Morning Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ben Chacko ve Hayatın Sesi TV Londra Temsilcisi ve Day-Mer Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dil’in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik 11 Şubat Cumartesi, saat 16.00’da 22 Moorefıeld Road, Londra N17 6PY adresinde yer alan Day-Mer binasında gerçekleşecek.