Londra Gazete
Son haberler
3 Şubat 2017 - “Nasıl Bir Brexit İstiyoruz?”
2 Şubat 2017 - “Brexit süreci büyük belirsizlik yarattı”
2 Şubat 2017 - Mustafa Tecimer’den evsizlere büyük destek
2 Şubat 2017 - İntihara karşı ‘Kıyma Canına’ projesi
1 Şubat 2017 - Trump’ın bağnazlığı
Home / Toplum haberleri / “Nasıl Bir Brexit İstiyoruz?”

“Nasıl Bir Brexit İstiyoruz?”

— 3 Şubat 2017

AVRUPA Birliği’nden çıkma kararı alan Birleşik Krallık’ta Parlamento kararının ardından gerçekleşmesi beklenen Brexit tartışmaları Türkçe konuşan toplumlar tarafından da yakından takip ediliyor ve tartışılıyor. İngiliz Parlamentosunda başlayan Brexit görüşmeleri, Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi (Day-Mer) tarafından organize edilen bir etkinlikle tartışılacak.

Day-Mer yönetimi, “İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma sürecinin başlatılmasının yüksek mahkeme kararı ile kesinleşmesi sonucu nasıl bir Brexit istiyoruz tartışmaları birçok kesim tarafından yapılmaya başladı. Başbakan ve hükümet sürekli iyi bir çıkışın tamamen ‘iyi ticari’ anlaşmaları ya da ‘Gümrük Birliğinden en iyi paketi almak’ olarak bakması işçi hakları, insan hakları ve çevre hakları gibi konular göz ardı edilmesine yol açıyor. Bu konuda daha geniş tartışmak ve Londra’da yaşayan Türk ve Kürt toplumları aydınlatma amacıyla yapacağımız bu önemli toplantıya tüm üye ve dostlarımızı bekliyoruz.” açıklaması ile herkesi etkinliğe davet etti. Morning Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ben Chacko ve Hayatın Sesi TV Londra Temsilcisi ve Day-Mer Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dil’in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik 11 Şubat Cumartesi, saat 16.00’da 22 Moorefıeld Road, Londra N17 6PY adresinde yer alan Day-Mer binasında gerçekleşecek.

Haber Okunma Sayısı: 208
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 831

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close