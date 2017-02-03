North Circular kazasında biri Türk üç kişiye müebbet

NORTH Circular yolunda kazaya sebep olan üç kişi suçlu bulunarak mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında bir Türk’ün de bulunduğu üç kişi geçen yıl Aralık ayında suçlarını kabul etti. Suçlarını kabul eden 22 yaşındaki Ali Hassan, 25 yaşındaki Abdül Hussain ve 25 Bader Nokhaş, Old Bailey mahkemesi tarafından ömür boyu hapis ile cezalandırıldı.

Kazaya sebebiyet veren arabayı kullanan Ali Hassan, üç gencin içinde bulunan Subaru marka araca çarparak, onların takla atmasına ve bir ekmek kamyonuna çarpmasına sebep olmuştu. Mahkemedeki ifadelere göre kazada hayatını kaybeden gençler arasında olan Haider Qureshi, arkadaşları ile birlikte yeni işinden kazandığı ilk maaşının kutlamasından dönüyordu.

Kazaya şahit olan Ben Sheybany olayı “Araba kullanışlıları gerçekten salakça bir şekildeydi ve çok dikkatsiz kullanıyorlardı.” dedi. Hakim Noel Lucas QC ise “Bu kaza ailelerinin hayatlarında çok büyük bir sarsıntı yaratarak altüst olmalarına sebep oldu. Deliler kaza öncesi kötü ve dikkatsizce araç kullanıldığını ispat ediyor. Herkes bu olaydan büyük bir ders aldı; en azından böyle ümit ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kazadan sora travma yaşayan ve stresse giren ekmek kamyonu sürücüsü Bambos Kyniacou, olay hakkındaki üzüntüsünü şöyle ifade etmişti: “Üç hayat boşu boşuna yok oldu.”

Hayatını kaybeden üç genç aileleri ve etraflarındakiler tarafından çok seviliyordu. Onları anarak anlatan aileleri, her birinin ne kadar iyi olduğunu, acılarının dinmediğini ve hayatlarının hiç bir zaman tekrar aynı olmayacağını ifade ettiler.

Hakim Lucas, Ali Hassan’ın avukatı tarafından mahkemenin ertelenme isteğini “Daha fazla uzatmak insanlık dışı olur.” diyerek ret edip, hapis cezası verilmesine karar verdi.