Plajı adeta kavurdular

Finsbury Park Camisi’ne asılsız terör suçlaması— 3 Şubat 2017
Thomson Reuters şirketi veri tabanında Kuzey Londra’daki bir camiyle ilgili asılsız terör faaliyeti suçlamasında bulunduğu gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edildi.
ÜNLÜ model Selena Weber ve Katrina Montes, Floradi’da birlikte tatil yapıyor. Weber ve Montes, gün boyu denize girdi, güneşlendi ve su sporları yaptı. Plaja denize girmek için gelenler tarafından ilgi ile takip edilen güzeller tatilin keyfini doyasıya çıkartıyor.
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