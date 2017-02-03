Plajı adeta kavurdular

ÜNLÜ model Selena Weber ve Katrina Montes, Floradi’da birlikte tatil yapıyor. Weber ve Montes, gün boyu denize girdi, güneşlendi ve su sporları yaptı. Plaja denize girmek için gelenler tarafından ilgi ile takip edilen güzeller tatilin keyfini doyasıya çıkartıyor.