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“Putin, Batı’yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor”

— 3 Şubat 2017

Michael Fallon & Vladimir Putin.

İngiltere Savunma Bakanı, Rusya’nın, “sistemli siber saldırılar” yoluyla Batı demokrasilerini ve kritik altyapıları hedef aldığı uyarısını yaptı.

Açıklamayı yapan Michael Fallon, “ABD seçimlerini” de siber saldırı örnekleri arasında saydı.

Bakan Michael Fallon, Moskova’nın, “yanlış bilgilendirmeyi silah gibi kullandığını” ve bu sayede Batı devletlerini istikrarsızlaştırmaya, NATO’yu zayıflatmaya çalıştığını da söyledi.

Fallon, NATO üyelerinin ortak siber savunma sistemleri kurmasının “hayati” olduğunu da söyledi.

SİBER SALDIRI ÖRNEKLERİ VERDİ

İngiltere Savunma Bakanı Fallon, “sistemli bir şablon içinde” gerçekleştiğini söylediği Rus siber saldırılarından örnekler de açıkladı.

Fallon, ABD seçimleri sırasında ana politik partilerin hack’lenmesi, Fransız TV5Monde kanalının yayınının kesilmesi ve Almanya parlamentosunun alt kanadının iletişim sisteminin hedef alınmasının, Rusya kaynaklı siber saldırılar olduğunu söyledi.

İngiliz Savunma Bakanı, Almanya genel seçimlerinin de siber saldırıya hedef olabileceği uyarısında bulundu.

RUSYA, DOĞRU SONRASI ÇAĞINI OLUŞTURUYOR

Michael Fallon, St Andrews üniversitesinde yaptığı konuşmada, “Kremlin tarafından yayılan yalancı gerçeklik propogandasını engellemek için “NATO üyelerinin daha fazlasını yapması gerektiğini de söylerek şu cümleleri kaydetti:

“NATO tıpkı havada, denizde ve karada olduğu gibi siber dünyada da kendini savunmaya başlamalıdır. Böylece siber silah kullananlar bunun bir karşılığı olacağını bilir.

“Bugün biz bir ülkenin yanlış bilgilendirmeyi silah gibi kullanarak ‘doğru-sonrası çağını’ oluşturduğunu görüyoruz. Rusya açıkça Batı’yı ve NATO’yu zayıflatacak ve ülkeleri istikrarsızlaştıracak yolları test ediyor.

“Bu nedenle, NATO’yu güçlü tutmak, Rusya’yı girdiği bu yolda başarıszlığa uğratmak için çalışmak, bizim ve Avrupa’nın yararınadır.”

İngiltere Savunma Bakanı’nın bu uyarısı, Theresa May’in, NATO üyesi de olan AB devletleri ile Malta’da yapacağı “savunma harcamaları” toplantısından önce geldi. (bbctürkçe)

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