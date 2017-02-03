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Uber sürücüsü engelli vatandaşa saldırdı

— 3 Şubat 2017

GEÇTİĞİMİZ Perşembe günü Holborn’da gerçekleşen olayda engelli bir bisiklet sürücüsü 38 yaşındaki Uber sürücüsü tarafından darp edildi.

27 yaşındaki engelli vatandaşın ifadesine göre ‘’Holborn’da bulunan cadde üzerinde ilerlerken Toyota marka araba kullanan Uber sürücüsü tarafından dar yolda sıkıştırıldı. Sıkışarak dengesini kaybettiğini ve kendini korumak için arabaya elleriyle vurduğunu belirten engelli vatandaş, bu duruma sinirlenen 38 yaşındaki sürücüsünün kendisini darp ettiğini dile getirdi. Aracından çıkarak yerde yaralı olarak bekleyen engelli bisikletlinin yüzüne yumruk attığı belirtilen taksi sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıkların verdikleri ifade de bisikletli adamın arabaların arasında sıkışmasının ardından elleriyle arabayı ittiğini ve sürücüyü uyardığını, sürücünün ise aracından inerek engelli adamın yüzüne yumruk attığını, tüm bunların saniyeler içinde yaşandığını dile getirdiler. Metropoliten Polis ekiplerinden gelen açıklamada ise Perşembe günü akşamüstü 4 sularında Endell Caddesinde gerçekleşen olay hakkında şikayet aldıklarını ve olay yerinde yaralanan kişinin 20’li yaşlarda bir engelli bisiklet sürücü olduğunu ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü, herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Uber yetkilileri ise olay ile alakalı yaptığı açıklamada, Uber sürücünün soruşturma kapsamı boyunca açığa alındığını duyurdu.

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