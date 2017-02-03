Yeşilada’dan gol yağmuru: 11-1

“Putin, Batı’yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor”— 3 Şubat 2017
İngiltere Savunma Bakanı, Rusya’nın, “sistemli siber saldırılar” yoluyla Batı demokrasilerini ve kritik altyapıları hedef aldığı uyarısını yaptı.
Hedef olarak üst sıraları alan Yeşilada, sahası Peter May Sports Centre’da konuk ettiği Yavruvatan’a 11-1 galip geldi.
İddiasız rakibi karşısında 90 dakika boyunca atak oynayan, yakaladığı çok sayıda fırsatı da gollerle değerlendiren Yeşilada karşılaşmanın ilk yarısını da 6-1 önde tamamladı. Devreyi Cenk Tufan’ın dört, Nevzat ve İrfan’ın vuruşları ile kapatan Yeşilada, son bölümde de yine Cenk Tufan’ın üç, Halil ve İrfan’la birer gol daha buldu.
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