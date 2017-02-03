Londra Gazete
Son haberler
3 Şubat 2017 - “Nasıl Bir Brexit İstiyoruz?”
2 Şubat 2017 - “Brexit süreci büyük belirsizlik yarattı”
2 Şubat 2017 - Mustafa Tecimer’den evsizlere büyük destek
2 Şubat 2017 - İntihara karşı ‘Kıyma Canına’ projesi
1 Şubat 2017 - Trump’ın bağnazlığı
Home / Spor / Yeşilada’dan gol yağmuru: 11-1

Yeşilada’dan gol yağmuru: 11-1

— 3 Şubat 2017

Hedef olarak üst sıraları alan Yeşilada, sahası Peter May Sports Centre’da konuk ettiği Yavruvatan’a 11-1 galip geldi.

İddiasız rakibi karşısında 90 dakika boyunca atak oynayan, yakaladığı çok sayıda fırsatı da gollerle değerlendiren Yeşilada karşılaşmanın ilk yarısını da 6-1 önde tamamladı. Devreyi  Cenk Tufan’ın dört, Nevzat ve İrfan’ın vuruşları ile kapatan Yeşilada, son bölümde de yine Cenk Tufan’ın üç, Halil ve İrfan’la birer gol daha buldu.

Haber Okunma Sayısı: 29
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 831

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close