Yeşilada’dan gol yağmuru: 11-1

Hedef olarak üst sıraları alan Yeşilada, sahası Peter May Sports Centre’da konuk ettiği Yavruvatan’a 11-1 galip geldi.

İddiasız rakibi karşısında 90 dakika boyunca atak oynayan, yakaladığı çok sayıda fırsatı da gollerle değerlendiren Yeşilada karşılaşmanın ilk yarısını da 6-1 önde tamamladı. Devreyi Cenk Tufan’ın dört, Nevzat ve İrfan’ın vuruşları ile kapatan Yeşilada, son bölümde de yine Cenk Tufan’ın üç, Halil ve İrfan’la birer gol daha buldu.