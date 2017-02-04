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14 yaşındaki çocukları soyan soyguncu yakalandı

— 4 Şubat 2017

Stoke Newington

Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde bir dizi soygunun şüphelisi bir kişi polis operasyonu sonucu yakalandı.

Ekim 2016 ile Ocak 2017 arasında aralarında okul öğrencileri de olmak üzere 11 soygun yapmakla suçlanan 30 yaşındaki Marvin Robert Melvin-Browne, özellikle Stoke Newington bölgesinde meydana gelen soygun olayları nedeniyle tutuklandı.

Ekim-Kasım arasında Evering Road’da 17 yaşındaki bir genci soyan Melvin-Browne’nin suçlandığı diğer olaylar şunlar:

7 Ocak’ta Rectory Road’da 14 ve 16 yaşındaki iki öğrencinin soyulması.

9 Ocak’ta Jenner Road’da 41 yaşındaki bir kişiyi soyulması.

13 Ocak’ta Rectory Road’da 14 yaşında iki öğrnecinin soyulması.

19 Ocak’ta Evering Road’da 17 yaşında bir genci ve Hackney Downs Park’ta 34 yaşında bir kişinin soyulması.

Ayrıca Stoke Newington’da bir soygun girşiminde bulunulması.

Melvin-Robert Thames Magistrates Court’ta bugün hakim karşına çıkartılacak.

Bu olaylar için polise yardımcı olmak isteyenlerin 101 numaradan Hackney CID’yi veya @MetCC’nin Operation Ashton tweet adresinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.

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