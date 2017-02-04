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Bu haftanın maçları

— 4 Şubat 2017

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme, Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme, Barnet Sunday Veterans League ve Locus Estate Türk O35 ve O45 Liglerinde 5-6 Şubat günleri oynanacak maçlar şu şekildedir:

5 ŞUBAT PAZAR

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme

Wadham Lodge Sports Ground (çim)

14.00 Dumlupınar-Türkmenköy

14.00 Esenler-Gaziantepspor

14.00 Yalova-Düzcespor

Pymmes Park

14.00  Kafkas Gençlik-Yeni Boğaziçi

Summer Lane

14.00 Trabzonspor-MTG

Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme

Church Street Recreation Ground

14.00 GS FC-Yavruvatan

Hackney Marshes

14.00  Koçgiri-Diyarbakırspor

Brimsdown Stadı (yan saha)

14.00 Küçük Kaymaklı-Doğan TB

Pymmes Park

14.00 Pekünspor-Yeşilada

Barnet Sunday League Division One

Muswell Hill Sports Ground

10.30 Crouch End Wampires-Waltham Forest Vets

Barnet Sunday League Veterans Cup

Wadham Lodge Sports Ground

12.00 Londra Türk Masterler-Londra Türk Master Legends

New River Sports Centre

14.00 Anatolians Vets-Alexandre Park Vets

6 ŞUBAT PAZARTESİ

Locus Estate Türk O35 Veteranlar Ligi

New River Sports Centre

19.30 Diyarbakırspor-Anatolia

19.30 Kafkas Gençlik-Türkmenköy

20.30 Yurtseven-Akova

20.30 Adana Demirspor-Kaleburnu

20.30 Maveriks-Narlı FC

21.30 Gaziantepspor-Yeni Boğaziçi

Locus Estate Türk O45 Veteranlar Ligi

New River Sports Centre

19.30 Yeni Boğaziçi-Euromed

21.30 Akdenizspor-Vadili

21.30 Türkmenköy-Yavruvatan

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