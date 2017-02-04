Bu haftanın maçları

14 yaşındaki çocukları soyan soyguncu yakalandı— 4 Şubat 2017
Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde bir dizi soygunun şüphelisi bir kişi polis operasyonu sonucu yakalandı.
Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme, Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme, Barnet Sunday Veterans League ve Locus Estate Türk O35 ve O45 Liglerinde 5-6 Şubat günleri oynanacak maçlar şu şekildedir:
5 ŞUBAT PAZAR
Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme
Wadham Lodge Sports Ground (çim)
14.00 Dumlupınar-Türkmenköy
14.00 Esenler-Gaziantepspor
14.00 Yalova-Düzcespor
Pymmes Park
14.00 Kafkas Gençlik-Yeni Boğaziçi
Summer Lane
14.00 Trabzonspor-MTG
Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme
Church Street Recreation Ground
14.00 GS FC-Yavruvatan
Hackney Marshes
14.00 Koçgiri-Diyarbakırspor
Brimsdown Stadı (yan saha)
14.00 Küçük Kaymaklı-Doğan TB
Pymmes Park
14.00 Pekünspor-Yeşilada
Barnet Sunday League Division One
Muswell Hill Sports Ground
10.30 Crouch End Wampires-Waltham Forest Vets
Barnet Sunday League Veterans Cup
Wadham Lodge Sports Ground
12.00 Londra Türk Masterler-Londra Türk Master Legends
New River Sports Centre
14.00 Anatolians Vets-Alexandre Park Vets
6 ŞUBAT PAZARTESİ
Locus Estate Türk O35 Veteranlar Ligi
New River Sports Centre
19.30 Diyarbakırspor-Anatolia
19.30 Kafkas Gençlik-Türkmenköy
20.30 Yurtseven-Akova
20.30 Adana Demirspor-Kaleburnu
20.30 Maveriks-Narlı FC
21.30 Gaziantepspor-Yeni Boğaziçi
Locus Estate Türk O45 Veteranlar Ligi
New River Sports Centre
19.30 Yeni Boğaziçi-Euromed
21.30 Akdenizspor-Vadili
21.30 Türkmenköy-Yavruvatan
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