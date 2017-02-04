Cyprus Garden’da her hafta süper eğlence

Londra’nın Chingford bölgesinde bulunan Cyprus Garden Meze & Bar her hafta Cuma ve Cumartesi akşamları konuklarına muhteşem bir eğlence sunuyor. Ünlü sanatçıları ve renkli şovları nedeniyle Londra’da yaşayan toplumların en çok tercih ettiği eğlence mekanı olan Cyprus Garden eğlencede sınır tanımıyor.

Sizler de bu muhteşem eğlenceye katılmak istiyorsanız Ediz Hastunç (077 4134 1031) ile Engin Yorgancı’yı (077 3841 0870) veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz. Cyprus Garden, Southend Road, Londra E4 8TA adresinde bulunuyor. 14 şubat sevgililer gününe özel Cyprus Garden’dan çiftlere özel fırsat. 14 Şubat günü Cyprus Garden’a gelerek £30 ve 2 bardak şampanya ile muhteşem bir gece yaşayabilirsiniz. Sizler de sevgililer günü rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın.