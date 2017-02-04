Diesel araç şoförlerine kötü haber

DIESEL araba sahipleri için Merkezi Londra’da park ücretlerinin iki katına çıkarılacağı açıklandı.

Bu karar ile saati 4.90 pound olan park ücretinin saati 7.35 pounda yükseltilecek. Yüzde 50 olacak olan artışın 3 Nisan Pazartesinden itibaren devreye gireceği açıklandı. Yapılan zammın özellikle diesel araçlardan atılan toksin atıkları en aza indirmeyi amaçladığı belirtildi. Westminster Belediye Meclis Üyesi David Harvey uygulanmasına karar verilen zam hakkında konuşarak, “Bu artışlar insanlara çevreye zarar veren ve çok fazla emisyon salan araba sahiplerinin iki kere düşünmelerine sebep olacak ve onları daha temiz bir hava için toplu taşıma kullanmaya itecektir. Dolayısıyla bu uygulama hem solduğumuz havada hem de çevre temizliğinde çok büyük bir fark yaratacak.”

Park zamları ilk olarak Marylebone, Hyde Park ve Fitzrovia civarlarında yapılacak pilot uygulamalar ile başlatılacak. Belediyeden yapılan açıklamada ise diesel arabaların en çok emisyon saçan araçların arasında olduklarını ve bu artışın faydalı olarak Londra merkezdeki araç yoğunluğunu azaltacağı bekleniyor. Marylebone’da çalışan ve yaşayan üç çocuk Babası Stephen Quinn de park ücretlerine yapılan artışı mutlulukla karşıladı. Quinn düşüncelerini paylaşarak şöyle dedi: “Hava kirliliği mahallemizde oldukça hissediliyor. Arabalardan çıkan zararlı atıkların uzun vadede nasıl olumsuz etkileri olur diye düşündüğümüzde en çok da çocuklarımızı etkilediğini görüyoruz. Öte yandan bu artış Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’in yaptığı “çok yüksek” atık uyarısının ardından yapıldı.