Fish & Chips restoranına 5 bin pound ceza

BATI Londra’da hijyen kurallarına uymayan bir Fish & Chips restoranı 5 bin para cezasına çarptırıldı. Bu ceza müşterinin yemeğinde hamamböceği bulmasının ardından başlatılan inceleme ile verildi.

Top Deck Fish Bar Restoranı 20 Ocak Cuma günü Barkingside Magistrates Mahkemesinde suçlu bulunarak 5 bin pound para cezası ödemeye mahkum edildi. 2012 yılında belediye tarafından yapılan denetleme sırasında hamamböceklerinin istilanın bulunduğu ve ondan bu yana sahiplerinin değiştiği bildirildi. Eski sahibi olan Türk Hacı Tunç, mahkeme çağrısını yok sayarak polisin çağrılarına karşılık, bu sene (2017) tutuklandı.

Meclis Üyesi Laila Butt, şöyle yorum yaptı: “Her hangi bir fast-food restoranın böyle bir şeye izin vermesi gerçekten büyük utanç. Halka mesajım şu, emin olunuz ki müşterilerimizin sağlığını korumak için Tunç gibi ticaret adamlarına karşı vicdansız olacağız.”

Bir fotoğraf hamamböceğini, bir müşteriye verilen yağlı büyük boy kızarmış patateslerinin arasında olduğunu gösteriyordu. Başka fotoğraflar ise restoranın ne kadar pis ve hijyensiz olduğunu kanıtlamaya yetiyordu.