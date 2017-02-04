İngilizlerden Patara’ya büyük ilgi

14 yaşındaki çocukları soyan soyguncu yakalandı— 4 Şubat 2017
Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde bir dizi soygunun şüphelisi bir kişi polis operasyonu sonucu yakalandı.
Antalya‘nın Kaş ilçesi’nde bulunan Patara Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği, Patara’yı İngiltere‘nin Londra şehrinde düzenlenen Londra Destinations Show’da tanıttı.
Patara Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği, İngiltere‘nin Londra şehrinde 2-5 Şubat tarihlerinde düzenlenen Londra Destinations Show turizm fuarına katıldı. Dernek adına Nadi Otlu, Arif Kılıcan, Süha Ekizoğlu, Bekir Kırca bölgenin tanıtımını gerçekleştirdi. İngilizlerin çok yoğun ilgi gösterdikleri fuar standında, dernek yetkilileri de bölge hakkında bilgiler vererek onları bölgeye davet ettiler.
Dernek adına organizasyonu gerçekleştiren Nadi Otlu, “Dernek olarak tüm turizm fuarlarında bölgemizi en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içindeyiz. Sezon öncesi tanıtım faaliyetlerimize hız verdik. Sezondan ümitliyiz. İngilizler bölgemizi çok seviyorlar standımız yoğun ilgi görüyor. Fuarda, Patara ve yöresini, Patara’daki tüm otel ve pansiyonları tanıtan bir broşür dağıtık. Broşürlerle Patara, Xanthos, Myra, Batık Kent, Simena Antik Kenti gibi tarihi yerleri tanıtıyoruz. Şimdiden rezervasyon sözlerini almaya başladık. Hatta bazı İngilizler online rezervasyon bile yaptı” dedi. (İha)
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