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İngiltere’de ‘marul ve brokoli krizi’

— 4 Şubat 2017

İngiltere’nin bazı süpermarket zincirleri, Avrupa’daki kötü hava koşullarının neden olduğu hasat sorunları nedeniyle ülke çapında müşterilerine marul ve brokoli satışını sınırlandırdı.

Ülkenin önde gelen süpermarket zinciri Tesco, marul satışına kısıtlama getirdi.

Tesco, müşterilerinin her alışverişlerinde en fazla üç marul satın almalarına izin veriyor.

“Marul krizine” özellikle İspanya’daki kötü hava koşullarının yol açtığını söyleyen Tesco yetkilileri, tedarikçilerin sorunu çözmeye çalıştıklarını açıkladı.

İngiltere’de süpermarketlerde stoklanan marullar halen ABD’den geliyor.

Bu arada İngiltere’nin bir diğer süpermarket zinciri Morrisons da müşterilerine brokoli satışını sınırlandırdı.

Morrisons da müşterilerinin her alışverişlerinde en fazla üç brokoli satın almalarına izin veriyor.

Soğuk hava koşulları İngiltere’de geçen ay da kabak sıkıntısı çekilmesine neden olmuştu.

İSPANYA, AVRUPA’NIN TAZE SEBZE İHTİYACININ YÜZDE 80’İNİ KARŞILIYOR

Morrisons Sözcüsü, “Bu yıl İspanya’da yaşanan zorlu hasat koşulları nedeniyle yalnızca müşterilerimize yetecek kadar ürünümüz var” dedi.

İngiltere Salata Birliği (British Leafy Salads Association) başkanı Dieter Lloyd de İspanya’da Noel’den önce yaşanan selin mahsüllere zarar verdiğini ve toprağın yeni bir ekim için fazla ıslak olduğunu söyledi.

Lloyd, “İspanya, Avrupa’nın taze sebze ihtiyacının yüzde 80’ini karşılıyor. Durumdan etkilenen sadece İngiltere değil” diyor.

Ocak ayı boyunca havanın soğuk olması da İspanyol çiftçilerin ekim yapabilmelerini engellemişti.

Avrupa’da patlıcan, domates ve biber üretiminin de azaldığı belirtiliyor.

İspanya meyve ve sebze yetiştiricileri birliği FEPEX, ıspanak ve marul gibi ürünlerindeki kıtlığın ise Nisan’ın başına kadar devam edeceğini söylüyor. (aa)

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