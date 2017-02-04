İslam düşmanlığı “Helal Gıdalara” da bulaştı

Diesel araç şoförlerine kötü haber— 4 Şubat 2017
DIESEL araba sahipleri için Merkezi Londra’da park ücretlerinin iki katına çıkarılacağı açıklandı.
Angela Merkel‘in Türkiye ziyaretinde sözlediği “Avrupa’da İslam ve İslamcı terör birbirinden ayrılır” tezi, İngiltere‘deki İslamofobik gruplar tarafından yapılan yeni saldırılarla çürütüldü.
İngiltere‘de kendilerini Anti-Helal olarak tanımlayan İslam düşmanı grup, ülkenin genelinde örgütlenerek süpermarketlerdeki helal ürünlerin üzerine ‘Bu ürünlerden alırsanız terörizme yardım etmiş olursunuz’ yazılı broşürler yapıştırdı.
Yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyi körükleyen gruplar, dükkanlardaki helal ürünlerin olduğu reyonlara gelip, ürünlere yazılı kağıtlar astı. Kağıtlarda ‘Bunlardan almayın. Teröristlere destek vermeyin’ anlamlarına gelen hakaret içerikli sözler yazıyor. İslam karşıtları özellikle İskoçya, Londra, Güneydoğu ve Kuzey İngiltere gibi yerlerde faaliyet gösteriyor. (haberler.com)
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