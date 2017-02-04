Kaçak tütün ve cinsel ilaç baskını

KAÇAK tütün ve cinsel gücü artırıcı ilaçlar satan marketler, yapılan baskın sonrası lisanslarını kaybetti.

Walthamstow’daki iki markete polis köpekleri ile yapılan baskında yüklü miktarda yasadışı tütün ve tütün ürünlerinin yanı sıra Viagra tarzı cinsel gücü artırıcı ilaçlar ele geçirildi.

Waltham Forest Belediyesi Ticaret Standartları ekibi, 13 St James caddesi adresindeki Asya Food Center ve 14 İstasyon Yolu adresindeki Inn Time Wine marketlerine HM Revenue and Customs (HMRC) yetkilileri ile ortak bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar sonrası ele geçirilen kaçak tütün ve tütün ürünleri ile cinsel gücü artırıcı ilaçlar sebebiyle Waltham Forest Belediyesi Lisanslama Alt Komisyonu her iki marketin de lisanslarını iptal etme kararı aldı.

İnceleme duruşmalarına Asya Food Center adında iş yeri ortağı A.R.T. katılırken, Inn Time Wine adına ise iş yeri sahibi İ.A. katıldı. İ.A. görevlilere verdiği ifadesinde bulunan kaçak sigaraların kişisel kullanım amaçlı olduğunu savundu. Lisansları iptal edilen iş yerleri 21 gün içerisinde bu karara itiraz etme hakkına sahip.