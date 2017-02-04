Londra Gazete
Son haberler
4 Şubat 2017 - Başkanlık sistemine ‘’EVET’’ mi, ‘’HAYIR’’ mı?
3 Şubat 2017 - “Nasıl Bir Brexit İstiyoruz?”
2 Şubat 2017 - “Brexit süreci büyük belirsizlik yarattı”
2 Şubat 2017 - Mustafa Tecimer’den evsizlere büyük destek
2 Şubat 2017 - İntihara karşı ‘Kıyma Canına’ projesi
Home / İngiltere ve Londra / Kaçak tütün ve cinsel ilaç baskını

Kaçak tütün ve cinsel ilaç baskını

— 4 Şubat 2017

KAÇAK tütün ve cinsel gücü artırıcı ilaçlar satan marketler, yapılan baskın sonrası lisanslarını kaybetti.

Walthamstow’daki iki markete polis köpekleri ile yapılan baskında yüklü miktarda yasadışı tütün ve tütün ürünlerinin yanı sıra Viagra tarzı cinsel gücü artırıcı ilaçlar ele geçirildi.

Waltham Forest Belediyesi Ticaret Standartları ekibi, 13 St James caddesi adresindeki Asya Food Center ve 14 İstasyon Yolu adresindeki Inn Time Wine marketlerine HM Revenue and Customs (HMRC) yetkilileri ile ortak bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar sonrası ele geçirilen kaçak tütün ve tütün ürünleri ile cinsel gücü artırıcı ilaçlar sebebiyle Waltham Forest Belediyesi Lisanslama Alt Komisyonu her iki marketin de lisanslarını iptal etme kararı aldı.

İnceleme duruşmalarına Asya Food Center adında iş yeri ortağı A.R.T. katılırken, Inn Time Wine adına ise iş yeri sahibi İ.A. katıldı. İ.A. görevlilere verdiği ifadesinde bulunan kaçak sigaraların kişisel kullanım amaçlı olduğunu savundu. Lisansları iptal edilen iş yerleri 21 gün içerisinde bu karara itiraz etme hakkına sahip.

Haber Okunma Sayısı: 294
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 831

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close