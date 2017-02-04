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Liseliler için Londra’da Yaz Okulu

— 4 Şubat 2017

Londra’da bir kampüsü bulunan Nişantaşı Üniversitesi, İngiltere’nin en prestijli okulları arasında gösterilen London School of Academics (LSE) ile işbirliği yaptı. Bu kapsamda önümüzdeki yaz liseliler için yaz okulu programı uygulanacak.

Londra’da düzenlenecek lise yaz okulu programına katılacak öğrencilere LSE sertifikası kazanma hakkı da sağlanacak. Programa katılmak isteyen öğrencilerin online olarak yapılacak seviye belirleme sınavından geçer not alması gerekecek. 2-15 Temmuz ve 16-29 Temmuz 2017 tarihlerinde 2 dönem olarak uygulanacak programa her dönem 15 LSE, 15 Intensive English öğrencisi olmak üzere toplam 30 öğrenci katılabilecek.

Liseli öğrenciler, Nişantaşı Üniversitesi Program Koordinatörü ile her 10 kişi için ayrı görevlendirilmiş öğretmenlerle bir arada kalacak ve hazırlanan programlarla kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Vize işlemleri için yönlendirme, grup uçuş planı hazırlanması gibi süreci kolaylaştıran takiplerde de üniversite, veli ve öğrencilere yardımcı olacak. Lise öğrencilerine sorumluluk sahibi olmayı öğreterek teoriyi pratiğe dönüştürmeye olanak tanımak, dil özgüvenini geliştirmek, sosyal ve kültürel kazanımlar sağlamak, ekip olmayı, birlikte yaşamayı öğreterek takım çalışmasına yatkınlığı arttırmak, farklılıklara saygıyı ve hoşgörüyü öğretmek, yeni arkadaşlıklar edinmeyi sağlamanın da hedeflendiği programda öğrencilerin vizyonlarını genişletecek aktiviteler de “Nişantaşı Üniversitesi Lise Yaz Okulu” programı çerçevesinde uygulanacak. (dha)

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