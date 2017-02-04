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Londra’da binlerce kişi Donald Trump’a karşı yürüdü

— 4 Şubat 2017

 

 

Londra’da toplanan binlerce kişi ABD Büyükelçiliği’nden Başbakanlık binasına yürüyerek Donald Trump’ın seyahat yasağını, Meksika duvarını ve İngiltere’yi ziyaret planını protesto etti.

Stop the War Coalition (Savaşı Durdurun İttifakı) ve Stand Up to Racism (Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk) gibi örgütlerin de çağrıcıları arasında bulunduğu eylemde insanlar “Duvara hayır, yasağa hayır” sloganlarıyla ABD Büyükelçiliği önünden Başbakanlık binasına yürüdü.

Eylemciler seyahat yasağının yanı sıra Donald Trump’ı İngiltere’ye davet edilmesini de protesto etti. İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen haftaki Washington ziyaretinde Donald Trump’ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in davetini kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu söylemişti. Fakat eylemciler, Trump’ın İngiltere’ye gelmesini istemiyor. Ziyaretin iptal edilmesi için başlatılan imza kampanyasına iki milyona yakın kişi katılmıştı.

Müslüman örgütlerinin de katıldığı eylemde “Müslümanları hedef göstermeye son”, “Trump’a hayır, savaşa hayır” pankartları taşıyan kitle “Theresa May sana yazıklar olsun” sloganlarıyla da İngiltere Başbakanı’na tepki gösterdi.

Theresa May’in seyahat yasağını açık bir şekilde eleştirmemesi, İngiltere’de tepki toplamıştı. Eylemciler “Trump’ın Müslüman yasağını durdurun” pankartı taşıdı. Bir eylemcinin elinde “Duvarlar değil köprüler” pankartı vardı. Yağmura rağmen gerçekleşen eylemde bir başka eylemci ise “Sessiz kalmak rıza göstermektir” pankartı taşıdı. (bbctürkçe)

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