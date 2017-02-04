LTM, kupada 1-0 yenildi

14 yaşındaki çocukları soyan soyguncu yakalandı— 4 Şubat 2017
Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde bir dizi soygunun şüphelisi bir kişi polis operasyonu sonucu yakalandı.
Fotoğraf: YUNUS DALGIÇ
Londra Türk Master takımı, Barnet Veteran Ligi Kupası’nda sahasında 1-0 mağlup oldu.
Zaman zaman tartışmaların yaşandığı Wadham Lodge’daki karşılaşmada konuk Persian attığı golü korumasını bildi. Londra Türk Master Kulübü Başkanı Ümit Çıkıçıoğlu, “Grubun favorisi biziz. Bu yenilgi sadece rakibimizi umutlandırdı. Lig usulü oynanan kupanın ilk turunda rakibimizi yenerek gruptan yine lider olarak çıkacağımıza eminim” dedi.
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