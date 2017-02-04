Merkel’den ‘Kıbrıs’ Açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kıbrıs konusunda bir sonuç elde edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara’ya dün günü birlik çalışma ziyareti yapan Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Merkel’in Ankara temaslarında Kıbrıs Müzakere süreci de gündemdeydi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesinin ardından ortak ortak toplantısı düzenlendi. Merkel, basın toplantısında, Kıbrıs konusunu da ele aldıklarını, bu konuda bir sonuç elde edilmesi gerektiğini ifade ederek “Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve bütün Avrupa Birliği için çok önemli bir konu bu.” dedi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım da ortak basın toplantısında, “tarafların daha dikkatli, daha sabırlı ve gereken fedakarlıkları karşılıklı yapmaları önem arz ediyor” dedi.Binali Yıldırım, Merkel ile Kıbrıs meselesini de konuşma fırsatını bulduklarını da söyledi.

Yıldırım, “Kıbrıs’ta çözümün sağlanması bizim de en büyük arzumuzdur. Birleşik bir Kıbrıs, adil, iki federasyonlu, adil yönetişimi sağlanmış bir Kıbrıs tabiatıyla hem Avrupa’nın hem Türkiye’nin hem de Yunanistan’ın arzu ettiği bir çözüm olacaktır. Bu konuda tarafların daha dikkatli, daha sabırlı ve gereken fedakarlıkları karşılıklı yapmaları gerekiyor”dedi. (KıbrısHaber)