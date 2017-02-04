TURKUAZ Restaurant kendine has tatlarıyla müşterilerini mest ediyor

Yaklaşık 11 yıldır geleneksel Anadolu lezzetleri ile balık ve vejetaryen menülerini ağırlıkla İngilizler olmak üzere geniş bir kesimin beğenisine sunan Turkuaz Restaurant, her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

İngiltere’nin en iyi kebap restoranları ile take away shoplarının belirlendiği ‘British Kebab Awards’da geçen yıl ‘Güney Londra’nın En İyi Restoranı’ seçilen Turkuaz, 26 Şubat’ta beşincisi yapılacak ödül törenine yine iddialı gidecek.

BU YIL ÜÇ DALDA ÖDÜLE ADAY

Bu yıl ‘Müşteri Memnuniyeti’, ‘En İyi Take away Shop’ ve ‘Londra’nın En Ekonomik Restoranı’ kategorilerinde ödüle aday gösterilen Ertuğrul Kılıç ve Resul Kaynak ortaklığındaki Turkuaz Restaurant, kalitesini ve hizmetini kamuoyu önünde bir kez daha tescillemeye hazırlanıyor.

Güney Londra’da restoran sektörü için güzel bir potansiyel olduğunu, kendilerinin de 11 yıldır bu potansiyelden fazlasıyla pay aldığını anlatan Turkuaz Restaurant ortaklarından Resul Kaynak, bu noktada kalite ve hizmette sürekliliğin esas olduğunu vurguladı.

“TURKUAZ KALİTENİN ADRESİDİR”

“Standardınızı koruduğunuz sürece müşteri kitleniz artar” diyen Resul Kaynak, günlük et kullanmanın, yemeklerinin kalitesini hep aynı tuttuğunu ifade etti. Kaynak, “Sadece geleneksel Anadolu lezzetleri, pide çeşitleri, fırın kebap ve güveçlerimiz değil balık ve vejetaryen menümüz de ilgi görüyor. Salatalarımız, sıcak-soğuk mezelerimiz ve özel burma tatlımız da her zaman beğeni alır. Bizi tercih eden müşterilerimiz bilir ki; Turkuaz Restaurant her zaman kalitenin adresidir. Müşterilerimize verdiğimiz güler yüzlü hizmet, onları kendi evlerinde gibi hissettirir. Her müşteri bizim için özeldir. Hepsinin ayrı bir damak tadı ve beğenisi vardır. İşte Turkuaz, bütün bu lezzet standartlarını bilir ve menülerini buna göre hazırlar. Biz kalitemizden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyiz” diye konuştu. Sürekli yenilik peşinde koştuklarını belirten Kaynak, Ağustos ayında üst katı genişleterek müşterilerine daha nezih ve daha ferah bir ortamda hizmet vereceklerini de kaydetti.

163 Bromley Road, Catford, London SE6 2NZ adresinde hizmet veren Turkuaz Restaurant’ı 020 8697 4545 numaralı telefondan arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.