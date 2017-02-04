Veteranlarda zirvede puan kaybı

Locus Estate Veteran Türk Ligi O35’lerde Anatolia iki puan daha kaybetti. Yeni Boğaziçi ile New River Sports Centre’da oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Anatolia bu puan kaybına rağmen liderliğini korudu.

Ligin iddialı takımlarından Akova, Gaziantepsor karşısında sahadan 2-0 galip gelirken, Narlı FC ise Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Kafkas Gençlik’i 8-1 yenen Kaleburnu haftanın farklı skorunu elde etti. Diğer sonuçlar şöyle:

Türkmenköy-Diyarbakırspor: 5-1, Maveriks-Yurtseven: 4-2.

O45 Yaş Grubu: Yavruvatan-Akdenizspor: 3-1, Vadili-Yeni Boğaizçi: 0-0, Türkmenköy-Euromed: 2-0

Öte yandan Locus Estate Veteran Türk Ligi’nde haftanın en iyi futbolcuları ise Şah Gazilar (Türkmenköy), Ersin Mersin (Türkmenköy), Ferhat Yavuz (Diyarbakırspor), Öcal Çakartaş (Euromed) seçildi.