Veteranlarda zirvede puan kaybı

Diesel araç şoförlerine kötü haber— 4 Şubat 2017
DIESEL araba sahipleri için Merkezi Londra’da park ücretlerinin iki katına çıkarılacağı açıklandı.
Locus Estate Veteran Türk Ligi O35’lerde Anatolia iki puan daha kaybetti. Yeni Boğaziçi ile New River Sports Centre’da oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Anatolia bu puan kaybına rağmen liderliğini korudu.
Ligin iddialı takımlarından Akova, Gaziantepsor karşısında sahadan 2-0 galip gelirken, Narlı FC ise Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Kafkas Gençlik’i 8-1 yenen Kaleburnu haftanın farklı skorunu elde etti. Diğer sonuçlar şöyle:
Türkmenköy-Diyarbakırspor: 5-1, Maveriks-Yurtseven: 4-2.
O45 Yaş Grubu: Yavruvatan-Akdenizspor: 3-1, Vadili-Yeni Boğaizçi: 0-0, Türkmenköy-Euromed: 2-0
Öte yandan Locus Estate Veteran Türk Ligi’nde haftanın en iyi futbolcuları ise Şah Gazilar (Türkmenköy), Ersin Mersin (Türkmenköy), Ferhat Yavuz (Diyarbakırspor), Öcal Çakartaş (Euromed) seçildi.
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