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Veteranlarda zirvede puan kaybı

— 4 Şubat 2017

Haftanın iyileri seçilen Öcal Çakartaş, (Euromed), Şah Gaziler (Türkmenköy), Ersin Mersin (Türkmenköy) ve Ferhat Yavuz (Diyarbakırspor)’a plaketlerini TTFF Başkanı Kemal Soyer verdi.

Locus Estate Veteran Türk Ligi O35’lerde Anatolia iki puan daha kaybetti. Yeni Boğaziçi ile New River Sports Centre’da oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Anatolia bu puan kaybına rağmen liderliğini korudu.

Ligin iddialı takımlarından Akova, Gaziantepsor karşısında sahadan 2-0 galip gelirken, Narlı FC ise Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Kafkas Gençlik’i 8-1 yenen Kaleburnu haftanın farklı skorunu elde etti. Diğer sonuçlar şöyle:

Türkmenköy-Diyarbakırspor: 5-1, Maveriks-Yurtseven: 4-2.

O45 Yaş Grubu: Yavruvatan-Akdenizspor: 3-1, Vadili-Yeni Boğaizçi: 0-0, Türkmenköy-Euromed: 2-0

Öte yandan Locus Estate Veteran Türk Ligi’nde haftanın en iyi futbolcuları ise Şah Gazilar (Türkmenköy), Ersin Mersin (Türkmenköy), Ferhat Yavuz (Diyarbakırspor), Öcal Çakartaş (Euromed) seçildi.

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