Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu Angolem Hava Yolları ile uçuracak

OSMAN Balıkçıoğlu yönetimindeki ‘Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’, 5 Şubat Pazar günü, bu kez de “Angolem Hava Yolları” ve “Şişman Danışman” adlı iki skeçle yeniden tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emektar usta tiyatrocu ve yazar Osman Balıkçıoğlu tarafından kaleme alınıp yönetilen oyunlar, her zaman olduğu gibi bu kez de Palmers Green’de bulunan St Monica’s Tiyatro Salonu’nda (1 Stonard Road, Palmers Green, London N13 4DJ) sahne alacak. Aynı gün saat 15.30 ile 19.30 olmak üzere iki kez sahneye konacak oyunun biletleri £15’dan satılacak.

Ana sponsorluğunu Happy Days’in üstlendiği oyundan elde edilecek gelirin bir bölümünün Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’na bağışlanacağını açıklayan oyun yönetmeni Osman Balıkçıoğlu, “Her zaman olduğu gibi, yeni oyunumuzla yine Londra’yı sallamaya, tiyatroseverleri kahkahalara boğmaya kararlıyız. Keyifle çalışmalarımıza devam ederken, sevenlerimize de biletlerini şimdiden ayırtmaları tavsiyesinde bulunmak isterim” şeklinde konuştu.

5 Şubattaki Londra gösterilerinden sonra, Nisan ayı başında ise Kıbrıs turnesine çıkacak olan Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu, buradaki oyunlarını Kıbrıs’taki Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına gerçekleştirecek. Oyunlar Kıbrıs’ın 4 büyük şehrindeki tiyatro salonlarına sahne alacak.

“Angolem Hava Yolları” ve “Şişman Danışman” adlı oyunlarda sahne alacak oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Osman Balıkçıoğlu, Hüsnü Kişi, Fatoş Törer, Fatoş Çağın, Hasan Özöncü, Artun Gökşan ve küçük Şadiye Balıkçıoğlu.

Bilet almak isteyenler Osman Balıkçıoğlu’nu 07985 184 160 veya Artun Gökşan’ı 07714 328 786 numaralı telefonlardan arayabilir, onlara Facebook sayfalarından ulaşabilir ya da 5 Şubatta oyunların sahneleneceği mekanda kapıdan temin edebilirler.