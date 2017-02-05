British Airways’de kabin görevlileri greve gitti— 5 Şubat 2017
İngiliz havayolu şirketi British Airways’de kabin çalışanları bugünden itibaren greve başladı.
İngiliz havayolu şirketi British Airways’de kabin çalışanları bugünden itibaren greve başladı. Ücret artışı konusunda şirket yöneticileriyle uzlaşamayan sendika 6 günlük grev kararı aldı.
Londra’dan yapılacak seferlerin sadece yüzde 1’inin etkileneceğini açıklayan havayolu firması yolculara güvence verdi. (euronews)
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