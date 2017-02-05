Cami’nin etrafında insan zinciri

Düzinelerce Londralı, Kanada’nın Quebeck kentindeki camiye yapılan saldırı ve ABD Başkanı Donald Trump’un yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı getirmesinin ardından bir caminin etrafında dayanışma jesti olarak insan zinciri oluşturdu.

Değişik dinlerden insanlar Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde bulunan Wightman Road Camisi’nde Cuma namazından önce toplandı. Trump’un, Mülümanların ABD’ye girişini yasaklayan tutumuna karşı destek belirten katılımcılar uygulamayı eleştirdi. Bu arada Quebec’teki camide altı Müslümanın ölümü, sekizinin de yaralanması ile ilgili olarak Hristiyan-Müslüman Formu’nun Facebook sayfasında da “Londra’nın bu olaylar karşısında ayakta olacağına inanıyoruz. İngiltere’nin açık ve farklı yol izlemesi için barış içinde yapıcı olarak çalışmakta kararlıyız” denildi.

Wightman Road Camisi’ndeki etkinlik öncesi yapılan konuşmalarda da “Azınlıklar ve farklı din adamları olarak birlikte olup, birbirimizi korumak konusunda kararlılığımız göstereceğiz” şeklinde ortak görüş vurgulandı.