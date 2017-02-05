Londra Gazete
Son haberler
4 Şubat 2017 - Liseliler için Londra’da Yaz Okulu
4 Şubat 2017 - Özgürlük gerilerken
4 Şubat 2017 - Başkanlık sistemine ‘’EVET’’ mi, ‘’HAYIR’’ mı?
3 Şubat 2017 - “Nasıl Bir Brexit İstiyoruz?”
2 Şubat 2017 - “Brexit süreci büyük belirsizlik yarattı”
Home / İngiltere ve Londra / Cami’nin etrafında insan zinciri

Cami’nin etrafında insan zinciri

— 5 Şubat 2017

Düzinelerce Londralı, Kanada’nın Quebeck kentindeki camiye yapılan saldırı ve ABD Başkanı Donald Trump’un yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı getirmesinin ardından bir caminin etrafında dayanışma jesti olarak insan zinciri oluşturdu.

Değişik dinlerden insanlar Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde bulunan Wightman Road Camisi’nde Cuma namazından önce toplandı. Trump’un, Mülümanların ABD’ye girişini yasaklayan tutumuna karşı destek belirten katılımcılar uygulamayı eleştirdi. Bu arada Quebec’teki camide  altı Müslümanın ölümü, sekizinin de yaralanması ile ilgili olarak Hristiyan-Müslüman Formu’nun Facebook sayfasında da “Londra’nın bu olaylar karşısında ayakta olacağına inanıyoruz. İngiltere’nin açık ve farklı yol izlemesi için barış içinde yapıcı olarak çalışmakta kararlıyız” denildi.

Wightman Road Camisi’ndeki etkinlik öncesi yapılan konuşmalarda da “Azınlıklar ve farklı din adamları olarak birlikte olup, birbirimizi korumak konusunda kararlılığımız göstereceğiz” şeklinde ortak görüş vurgulandı.

Haber Okunma Sayısı: 79
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 831

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close