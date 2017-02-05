Chelsea, Arsenal’ı 3-1 yendi

Türkiye’den en çok altını İngiltere aldı— 5 Şubat 2017
Geçen yıl en fazla külçe altın ihracatı 76,2 ton ile İngiltere’ye yapılırken, bunun karşılığı söz konusu ülkeden 3,1 milyar dolarlık gelir sağlandı.
Premier Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren derbi maçta Chelsea, sahasında Arsenal‘i 3-1 mağlup etti.
Stamford Bridge Stadı’nda Arsenal‘i ağırlayan Chelsea, 13. dakikada Alonso’nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin 53. dakikasında Hazard ile farkı ikiye çıkaran “Maviler”, 85. dakikada Fabregas‘ın golüyle güçlü rakibini evine puansız gönderdi. Konuk ekibin tek golünü uzatma bölümünde Fransız forvet Giroud kaydetti.
9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Sahasında en son eylül ayında Liverpool‘a 2-1 yenilen teknik direktör Antonio Conteyönetimindeki Chelsea, 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Takımının son golünü atan Fabregas, kariyerinde ilk kez eski takımı Arsenal‘ın ağlarını havalandırdı.
Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.
Mesut Özil‘in 90 dakika forma giydiği maçta Watford’un ardından üst üste ikinci mağlubiyetini alan Arsenal, 47 puanda kalırken, lider Chelsea 59 puana yükseldi. (aa)
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