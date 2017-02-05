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Gözler Kim’in üstündeydi

— 5 Şubat 2017

EŞİ Kanye West, 32 yaşındaki kardeşi Khloe ve asistanı Stephanie Sheppard ile birlikte tatilde olan Kim Kardashian, ten rengi bikinisi içinde objektiflere takıldı.

İki çocuk annesi olan 36 yaşındaki yıldız, gün boyu havuza girdi ve bol bol güneşlendi. Oğlunu Aralık 2015’te dünyaya getiren ve o zamandan beri sıkı bir Diyet yapan Kim Kardashian, formda haliyle dikkati çekti.

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